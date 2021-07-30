Bağışıklık için ‘mor su böreği’

MUHAMMED KURTAR
İsmini mor meyve ve sebzelerin nanoteknoloji ile saflaştırılmasıyla elde edilen mormiksden alan mor su böreği, Kızılcahamam Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteği ile üretildi. Koronavirüs salgınında yüksek risk grubunda yer alan şeker ve kalp hastaları için mor su böreğinin sağlık açısından faydalı olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.
- Üretici işletmenin sahibi Mustafa Toprak, Türk damak tadına uygun bir şekilde üretim yaptıklarını belirterek, ISO 9001 belgesinin yanısıra HACCP belgesi sahibi olduklarını vurguladı.