​Bağlılık Hasan’a 3 ödül

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 3'üncü tanıtımı yayınlandı: "Bu deryaları yerinden oynatacağım"

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, tarihi dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor.



Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın birlikte kaleme aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Barbaros Hayreddin Paşa'nın yaşantısına ışık tutuyor.



Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yayın tarihi belli oldu.



16 Eylül perşembe günü ekrana gelecek olan dizinin nefes kesen 3'üncü tanıtımı da yayınlandı.