​Bağlılık Hasan’a 3 ödül

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, düzenlenen “9. Boğaziçi Film Festivali” ödül töreniyle sona erdi. Açılışını Bosnalı yönetmen Danis Tanoviç’in ‘Not So Friendly Neighbourhood Affair’ filmiyle yapan ve 23-30 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşan festivalin ödül töreninde, ‘Ulusal Kısa Kurmaca’, ‘Ulusal Kısa Belgesel’, ‘Uluslararası Kısa Kurmaca’ ve ‘Uluslararası Kısa Belgesel’ film yarışmalarının kazananları açıklandı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ‘Yılın En İyi Filmi’, Türkiye’nin 94. Akademi Ödülleri’ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği ‘Bağlılık Hasan’ adlı yapım seçildi.
EN İYİ İLK FİLM ‘İKİ ŞAFAK ARASINDA’
- ‘En İyi Senaryo’ ödülünün de sahibi olan ‘Bağlılık Hasan’ filminin yanısıra Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ‘Koridor’ filmindeki rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne Emel Göksu, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne ise ‘İki Şafak Arasında’ filmindeki rolüyle Mücahit Koçak değer görüldü. Ayrıca yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek amacıyla bu yıl ilk kez Akli Film’in katkılarıyla verilen 50 bin Türk liralık “En İyi İlk Film Ödülü”ne Selman Nacar’ın yönettiği “İki Şafak Arasında” adlı yapım değer görüldü.