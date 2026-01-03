Bakan Ersoy: Kültür varlığı kaçakçılığyla mücadelede kararlılıkla yol alıyoruz

Bakan Ersoy, yürütülen çalışmalar sonucunda 2018–2025 döneminde toplam 9.133 kültür varlığının ülkemize iadesinin sağlandığını belirtti. Ersoy, daha geniş bir zaman aralığına bakıldığında ise 2002–2025 yılları arasında iade edilen eser sayısının 13.448’e, 1980–2025 döneminde Türkiye’ye kazandırılan toplam eser sayısının ise 26.767’ye ulaştığını kaydetti.

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin uzun soluklu ve çok boyutlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, son yıllarda bu mücadelenin belirgin biçimde yoğunlaştığını ve somut sonuçlara dönüştüğünü vurguladı. Ersoy, bugüne kadar ülkemize kazandırılan eserlerin önemli bir bölümünün, yürütülen sistemli çalışmalar sayesinde bu dönemde Türkiye’ye iade edildiğini ifade etti.