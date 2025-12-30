Bakan Ersoy duyuru: 2025’te sinemaya 316 milyon 674 bin TL destek sağlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 yılında sinema alanında sağlanan destekleri, yerli film gösterimlerine yönelik katkıları, uluslararası tanıtım faaliyetlerini ve çocuklara yönelik projeleri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılında sinema alanında üretimi destekleyen ve gösterim altyapısını güçlendiren kapsamlı çalışmaların hayata geçirildiğini bildirdi.
2025 yılında Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla sinema alanında toplam 150 projeye 316 milyon 674 bin TL destek sağlandı, Yerli Film Gösterim Desteği kapsamında 101 sinema salonu işletmesine toplam 42 milyon 750 bin TL destek verildi.
Türk sineması uluslararası platformlarda tanıtıldı
Açıklamada, Türk sinemasının uluslararası alanda görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Cannes, Berlin, Şanghay ve Kahire gibi dünyanın önde gelen film festivallerinde; MIPCOM, MIPTV ve ATF – Asia TV Forum & Market gibi uluslararası dizi ve içerik fuarlarında Türkiye standları kurularak filmlerin, dizilerin ve ülkenin tanıtımının gerçekleştirildiği ifade edildi.
Türk dünyası ile sinemada işbirliği güçlendirildi
Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel ve sanatsal işbirliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nin 2023 yılında Azerbaycan’da, 2024 yılında Türkmenistan’da, 2025 yılında Kazakistan’da bakanlık destekleriyle gerçekleştirildi.
750 binin üzerinde çocuk sinemayla buluştu
Görsel hafıza dijital ortama aktarıldı
Bu çalışmalara ilişkin paylaşımda, sinema alanında üretimi destekleyen, erişimi genişleten ve Türkiye’nin anlatı gücünü uluslararası alana taşıyan bütüncül bir kültür politikasının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.