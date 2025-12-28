Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Ersoy: 2025'te 3 milyon 252 bin 769 kişi halk plajlarımızdan faydalandı

Bakan Ersoy: 2025'te 3 milyon 252 bin 769 kişi halk plajlarımızdan faydalandı

15:5728/12/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Halk plajlarımız, 2025'te de milyonlarca vatandaşımızı denizle buluşturdu. 3 milyon 252 bin 769 kişi, bugüne kadar halk plajlarımızdan faydalandı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadıklarını, iz bıraktıklarını belirtti.

Bakan Ersoy,
"Türkiye’nin dört bir yanında, herkes için erişilebilir ve nitelikli sahiller sunmaya devam ettik. Halk plajlarımız, 2025’te de milyonlarca vatandaşımızı denizle buluşturdu. 3 milyon 252 bin 769 kişi, bugüne kadar halk plajlarımızdan faydalandı. Ülke genelinde 19 halk plajımız hizmet veriyor. 2025 yılında; Muğla Bodrum Yalıkavak ücretsiz girişli halk plajı hizmete açıldı. Antalya Manavgat Sorgun ücretsiz girişli halk plajı vatandaşlarımızla buluştu. Antalya Beldibi (Bahçecik) Halk Plajımızda yapılan ilave çevre düzenlemeleriyle tesis kapasitesi ve üniteleri artırıldı. Halk plajlarımız; çevreye duyarlı, ücretsiz ve erişilebilir yapısıyla yaz boyunca yoğun ilgi gördü. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.



#halk plajı
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Mehmet Nuri Ersoy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşı zammı 2026: SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?