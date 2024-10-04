Bakan Memişoğlu'dan Kovid-19 açıklaması: Anormal artış yok

"Türkiye'nin neler yapabileceğinin ispatı açısından TEKNOFEST gerçekten sadece festival değil, esasında bizim ümit ışığımız. Onları da örnek aldık. Orada aynı zamanda bakanlık olarak da bulunmaktayız. Biz sağlıkta teknolojiyi ve üretimi hedeflemiş bir yönetim olarak başarılı olacağız. Daha yolumuz var. Daha iyi işler yapacağız. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Türkiye'de sağlığın, lokomotif sektör olmasını sağlayacağız. Bu konuda hedefimiz; Türkiye'nin, dünyada önemli bir sağlık üssü olmasını istiyoruz. Çünkü biz insanlara iyilik etmek, onları sağlığına kavuşturmaya çalışan bir grubuz. Bugün dünyada maalesef kötülük edenlerle iyilik edenlerin bir mücadelesi var. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. Biz iyi taraftayız. Barış, dostluk ve üretim iyiliği medeniyetiyiz. Bunu sürdürmeye çalışıyoruz."