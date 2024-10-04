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Bakan Memişoğlu'dan Kovid-19 açıklaması: Anormal artış yok

Bakan Memişoğlu'dan Kovid-19 açıklaması: Anormal artış yok

15:124/10/2024, Cuma
DHA
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son dönemde Kovid-19 vakalarında artış yaşandığına yönelik iddialarla ilgili, "Ekim-kasım-aralık ayından itibaren, özellikle şubat ve mart ayına kadar üst solunum yolu enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıklar, kapalı alan ve hava şartlarına bağlı olarak artıyor, anormal artış yok'' dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Vali Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Başhekim Mehmet Volkan Harput, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı karşıladı. Burada Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Kemal Memişoğlu, üniversitelerle, özel sektörle ve kamu hastanelerinin yöneticileriyle Adana'daki sağlık hizmetlerini değerlendirdi.

Daha sonra açıklama yapan
Bakan Memişoğlu, ‘'Adana, sağlıkla ilgili çok eskiden beri Türkiye'nin en iyi sağlık hizmeti sunan ekiplerine sahiptir. Burada aynı zamanda Türkiye'nin ilk şehir hastanelerinden bir tanesi kurulmuş ve hizmete devam etmektedir. Malumlarınız sağlıkta büyük bir değişim içinde büyük başarılara imza attık'' dedi.

"NORMAL DOĞUMU TEŞVİK ETMEK İSTİYORUZ"

Normal Doğum Eylem Planı hakkında konuşan Bakan Memişoğlu, ‘'Dün Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Normal Doğum Eylem Planımızı ilan ettik. Adana da burada ödül aldı. Onlara da teşekkür ediyorum. Malum, sezaryen, bir doğum şekli değil, ameliyattır. O nedenle biz doğal olan normal doğumu özellikle ebeler eşliğinde teşvik etmek istiyoruz ve bu konuda da bir eylem planı hazırladık. Çünkü hem doğurganlık oranlarımız düşmekte hem de gereksiz fizyolojik olan bir eylemi maalesef ameliyatla fizyolojik olmayan, doğal olmayan yöntemlerle fazla miktarda gerçekleştirmeye başladık. O nedenle hem anne adaylarımızın hem hekim arkadaşlarımızın bu konuda bizi desteklemelerini bize bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz'' diye konuştu.

"TEKNOFEST ÜMİT IŞIĞIMIZ"

Sağlık hizmetinin yanı sıra bilim ve teknolojisini de üretme konusunda iddialı olduklarını belirten Bakan Memişoğlu TEKNOFEST'le ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin neler yapabileceğinin ispatı açısından TEKNOFEST gerçekten sadece festival değil, esasında bizim ümit ışığımız. Onları da örnek aldık. Orada aynı zamanda bakanlık olarak da bulunmaktayız. Biz sağlıkta teknolojiyi ve üretimi hedeflemiş bir yönetim olarak başarılı olacağız. Daha yolumuz var. Daha iyi işler yapacağız. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Türkiye'de sağlığın, lokomotif sektör olmasını sağlayacağız. Bu konuda hedefimiz; Türkiye'nin, dünyada önemli bir sağlık üssü olmasını istiyoruz. Çünkü biz insanlara iyilik etmek, onları sağlığına kavuşturmaya çalışan bir grubuz. Bugün dünyada maalesef kötülük edenlerle iyilik edenlerin bir mücadelesi var. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. Biz iyi taraftayız. Barış, dostluk ve üretim iyiliği medeniyetiyiz. Bunu sürdürmeye çalışıyoruz."

KOVİD-19'DA ANORMAL ARTIŞ YOK

Son dönemde Kovid-19 vakalarında artış yaşandığına yönelik iddialarla ilgili bir soru üzerine Bakan
Memişoğlu, "Ekim-kasım-aralık ayından itibaren, özellikle şubat ve mart ayına kadar üst solunum yolu enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıklar, kapalı alan ve hava şartlarına bağlı olarak artıyor. Ancak anormal bir artışımız yok. Bu artış da doğal seyrinde ilerliyor'' diye konuştu.
#Kemal Memişoğlu
#Kovid-19
#Yavuz Selim Köşger

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