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Bakanlık tek tek ifşa etti: Vitamin diye satmışlar ama...

Bakanlık tek tek ifşa etti: Vitamin diye satmışlar ama...

11:5414/05/2025, Wednesday
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan sahte ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son kontrollerde, vitamin ve kolajen adı altında piyasaya sürülen bazı ürünlerde beyan edilen maddeler tespit edilemedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı
, denetimlerde ortaya çıkan skandal tabloyu kamuoyuyla paylaştı.

"Vitamin" ve "kolajen" etiketiyle raflarda yer bulan bazı takviye edici gıdanın içerik analizinde, vaadedilen maddelerin izine dahi rastlanmadı.


Bakanlık tarafından açıklanan ifşa listesinde yer alan ürünlerin, içeriklerinde beyan edilen aktif bileşenleri taşımadığı netleşti.


Bu ürünlere dikkat


BCL Ocaps marka vitamin içeren takviye edici gıda ve CFP Collagen Forte Premium Tablet takviye edici gıdada beyan edilen madde tespit edilmedi.


İşte o ürünlerin detayları:





#vitamin
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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