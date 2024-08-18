Bakanlıktan Maymun Çiçeği rehberi

Sağlık Bakanlığı ‘Maymun Çiçeği’ virüsüne ilişkin rehber hazırladı. Hastalığın temasla bulaştığı vurgulandığı rehberde, "İnsandan insana bulaşma, enfekte kişiyle uzun süreli yakın temas, cilt lezyonları ile doğrudan bütünlüğü bozulmuş deri veya göz, burun, ağız mukozalarıyla temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarına temas etmiş yatak çarşafı, havlu gibi yakın temastan kaynaklanabilir. Enfekte anneden bebeğe plasenta yoluyla geçebilir. Çiğ ve az pişmiş enfekte hayvanların etleri ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörü" ifadeleri yer aldı.