Bakanlıktan Maymun Çiçeği rehberi

Sağlık Bakanlığı ‘Maymun Çiçeği’ virüsüne ilişkin rehber hazırladı. Hastalığın temasla bulaştığı vurgulandığı rehberde, "İnsandan insana bulaşma, enfekte kişiyle uzun süreli yakın temas, cilt lezyonları ile doğrudan bütünlüğü bozulmuş deri veya göz, burun, ağız mukozalarıyla temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarına temas etmiş yatak çarşafı, havlu gibi yakın temastan kaynaklanabilir. Enfekte anneden bebeğe plasenta yoluyla geçebilir. Çiğ ve az pişmiş enfekte hayvanların etleri ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörü" ifadeleri yer aldı.
DERİ DÖKÜNTÜSÜ 1-3 GÜNDE BAŞLIYOR
Maymun Çiçeği’nin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar genellikle 6-14 gün ya da 1-21 gün arasında değişebiliyor. Klinik tablo, ateş, yoğun baş ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları ve yoğun halsizlik ile başlıyor. Bu bulgular ilk 5 gün ön planda. Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlıyor. Vakaların yüzde 95’inde ellerin avuçlarını ve yüzde 75’inde ayak tabanlarını etkiliyor.
Çiçek aşısı hastalığa karşı yüzde 85 etkili
Rehberde, çiçek hastalığına karşı aşının rutin uygulandığı dönemde çiçek aşısıyla aşılananlarda, çiçek aşısının maymun çiçeğini önlemede yaklaşık yüzde 85 oranında etkili olduğu belirtildi.
Kocaeli'de vaka yok
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan kişinin M çiçeği hastası olmadığını açıkladı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastanın zona enfeksiyonu tedavisi gördüğü belirtildi.