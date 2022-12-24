Hayat Başarılı öğrenciye teşvik programı
AKTÜEL

Başarılı öğrenciye teşvik programı

Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik teşvik programı başlatılıyor. Peki teşvik programı kimleri kapsayacak? Öğrencilere ne kadar ödeme yapılacak? Detaylar haberde...

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Haber Merkezi Diğer
Başarılı öğrenciye teşvik programı
Foto: Arşiv.

İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere devlet desteği geliyor. Başarı teşvik programı ile milyonlarca öğrenci hayallerine kavuşacak. Başarı teşvik programı maddi imkanı olmayan maddi imkanı elverişli olmayan ancak kendi alanında başarı sağlayan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor.

  • CNN TÜRK'ün haberine göre eğitim Uzmanı Burak Kılanç, konu ile ilgili “Net asgari ücretin iki katına kadar bir destekten söz ediliyor. Şimdi meslek lisesinde okuyorsunuz ve mezun oldunuz. Yine size yönelik bir destek var. YKS'de ilk 500 binde yer alıyorsunuz yine net asgari ücretin yine tek seferde net asgari ücretin 3 katına kadar bir başarı desteğinden olacağından söz ediliyor. Bunun dışında üniversiteye geçen bir öğrenciyseniz ya da dörtlük not sisteminde buna eş değer olan bir paket içinde yer alıyorsunuz. Eğitim hayatınız boyunca size fakültenizde ilk beş içinde yer alıyorsanız, uluslararası listelerde ilk beşteyseniz eğitim hayatınız boyunca size destek veriliyor” ifadelerini kullandı.
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