Başka kaydı yok bunların

Fatih Sultan Mehmet’in siyasi dehasının yanı sıra entelektüel birikimi olduğunu da biliyor muydunuz? İsmail E. Erünsal’ın hazırladığı “Fatih’in Entelektüel Portresi” kitabında Fatih’in ilim ve kültüre verdiği ehemmiyet ve doğru bilinen yanlışlar yer alıyor. Timaş Yayınları’ından çıkan kitap, fethin hemen ardından İstanbul’un çeşitli ilim kurumlarıyla nasıl örüldüğünü de anlatıyor. Erünsal’la kitap üzerine konuşurken, “O sadece bir padişah değil bir düşünür ve divan sahibi şairdi” dedi. “Padişah olmasaydı bu birikimle ne olurdu?” soruma ise “Dönemin en büyük ilim ve edebiyat adamlarından biri olurdu” diye cevap verdi.