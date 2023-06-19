Bayramlaşmaya gideceğiz Eda Ece de gelsin

*Kahramanmaraş depremlerinin ilk günlerinden beri bölgeye gittiniz hatta ekip oluşturup defalarca kez başka sanatçıları da götürdünüz. Süreç nasıl gelişti?

Sevgili şef Mehmet Yalçınkaya önceliğinde bir ekiple 8 Şubat’ta Maraş’taydık. Üç gün boyunca bölgeyi gezdik, nerede ne eksik var tespit ettik. İkinci günü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Fahrettin Altun’a bir mesaj atarak, bölgeye maddi manevi destek sağlamak amacıyla birkaç gün içerisinde ekipler oluşturup gelmek istediğimizi ilettim. Bir hafta içinde ilk grubu oluşturarak deprem bölgesine ziyareti başlattım. 8 Şubat’tan 28 Mayıs’a kadar benim koordinatörlüğümde 24 ziyaret yaptık.

* Gittiğinizde nelerle karşılaştınız?

Sahaya indiğimde benim gördüğüm tek şey vardı, devlet her yerdeydi. 11 ilde büyük bir felaket yaşanmıştı ve yetişmek pek mümkün değildi. Oraya giden herkes biliyor ki ilk 15 gün dışında devlet ve STK’lardan başka kimse kalmadı. Biz 4 ay boyunca sahada kalmaya devam ettik. Sağlığımdan oldum, felç geçirdim, salgın hastalıklara yakalandım.

BEKLENTİNİZ VARSA TEFECİSİNİZ

* Ve sosyal medyada yazılanlara maruz kaldınız. Neler hissettiniz?

Utandım, “Yanlış yapıyorsunuz, oradakiler sizden daha sağduyulu” dedim. Seçim sürecine girildiğinde saygı, hoşgörü diyen insanlar ne yazık ki kendisi gibi düşünmeyen herkesi aşağılamaya, saygısızlık yapmaya başladı. Ben seçim süresince sosyal medyamda hiçbir şey paylaşmadım. Ne zaman ki depremzedelere laf edildi, dayanamadım. Bir insan nasıl şuursuzca bu denli hareket edebilir, siz oraya yardım için mi gittiniz yoksa bir beklenti için mi gittiniz? Eğer beklentiyle gittiyseniz, tefecisiniz.

DEFALARCA ÇAĞIRDIM GELMEDİLER

* Eda Ece “Yardımı biz yaptık ama onlar yanlış anladı” gibi bir espri yaptı depremzedeler üzerinden. Ünlülerin de bu kervana katılmasına ne diyorsunuz?

Bu çok alçakça bir söylem. Ben bunu kabul etmiyorum ve bu yüzden de “size yazıklar olsun” dedim. Çünkü siz demek ki siyasi bir beklentiyle yapmışsınız. Eda Ece kaç sezondur devam eden bir dizide başrol oynuyor, söyleyeceklerine çok daha dikkat etmesi gerekiyordu. Bu keza daha önce açıklama yapan Merve Dizdar için de geçerli. Herkes bu ülkede özgürce yaşarken, gidip başka bir yerde kendi ülkesini şikayet ediyor. Ben şort da giyiyorum, sahnede uzun veya kısa elbise de, kimse karışmıyor. Nasıl özgür değilsiniz arkadaşım? Her istediğimizi konuşuyoruz, sahneden siyaset yapıyoruz. Soruyorum Eda Ece’ye üç gün ağladın, sonra ne yaptın? Geriye çekildiniz değil mi? Hepiniz şov yaptınız. Net söylüyorum, bölgeye defalarca çağırdığım sanatçılar oldu, ama hiçbiri gelmedi.

SİZ NEYİ YANLIŞ ANLADINIZ DİYE SORSUN

* Muhalifler yardımlaşma değil de dayanışma dediler deprem boyunca. Dayanışma malum, karşılıklı bir şeydir ve fikir birliğini de gerektirir. Yardımlaşma ise hiçbir beklenti olmadan yapılır. Özellikle mi bu kavramı seçtiler sizce?

Çocukluğumuzdan beri bize yardımlaşma kavramı öğretildi ve biz hep o kavramı kullandık. Dayanışma kendilerinin kullandığı bir terim, sanırım yardımlaşmadan daha havalı geliyor. Ya da dediğiniz gibi karşılık bekleyerek kullandılar, bir nevi mükafat bekleyen tefeci gibi mi bilmiyorum. Ama şunu da söylemek zorundayım, sahada keşke Tayyip Erdoğan kadar çalışmış olsalardı. Sahada onun kadar gelip depremzedelerin yüreğine, kalbine dokunabilselerdi. 20 Haziran’da bayramlaşmaya gideceğiz deprem bölgesine, Eda Ece'ye de çağrımız olsun, gelsin bizimle. Bir sorsun bakalım “Biz yardım yaptık ama siz neyi yanlış anladınız” diye. Belki onlar daha iyi cevap verir.







