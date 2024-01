“Ben Filistinliyim” kısa filmi dünyayla buluştu

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırıların ardından YouTube’da yayınlanan film, ülkesini haritada bulamayan Filistinli küçük kız Saamidah’nin yaşadıklarını konu alıyor. Filmin uyarlandığı “Baba, What Does My Name Mean? A Journey to Palestine” (Baba, Adımın Anlamı Ne? Filistin’e Yolculuk) kitabının yazarı, Filistin asıllı ABD’li Rifk Ebeid, “Filistin'e gidemeyen çocukların sanki orada geziyormuş gibi hissedebilecekleri, farklı şehirleri ve bu şehirlerin neyle meşhur olduklarını öğrenebilecekleri bir yol ortaya koymak istedim. Çocukların siyonizm öncesi tarihimizin nasıl olduğunu ve siyonizmin olmadığı bir gelecek için savaşabileceklerini bilmelerini istedim” dedi.