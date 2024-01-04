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Hayat

“Ben Filistinliyim” kısa filmi dünyayla buluştu

ABD’de yaşayan Filistinli bir kızın hikayesini anlatan “I Am From Palestine (Ben Filistinliyim)” kısa filmi, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

04:00 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:12 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırıların ardından YouTube’da yayınlanan film, ülkesini haritada bulamayan Filistinli küçük kız Saamidah’nin yaşadıklarını konu alıyor. Filmin uyarlandığı “Baba, What Does My Name Mean? A Journey to Palestine” (Baba, Adımın Anlamı Ne? Filistin’e Yolculuk) kitabının yazarı, Filistin asıllı ABD’li Rifk Ebeid, “Filistin'e gidemeyen çocukların sanki orada geziyormuş gibi hissedebilecekleri, farklı şehirleri ve bu şehirlerin neyle meşhur olduklarını öğrenebilecekleri bir yol ortaya koymak istedim. Çocukların siyonizm öncesi tarihimizin nasıl olduğunu ve siyonizmin olmadığı bir gelecek için savaşabileceklerini bilmelerini istedim” dedi.

AMERİKALI FİLİSTİNLİLERİN DENEYİMLERİ ANLATILIYOR

Ebeid, animasyonu Filistin halkına karşı insanlık dışı uygulamaların olduğu bu dönemde, mücadeleye yardımcı olmak için yaptıklarını söyleyerek, “Orada neler olup bittiğini ve soykırımın devam etmesine neden izin verildiğini anlatıyoruz” dedi. Filmin yönetmeni Iman Zawahry ise, “Hikaye, Filistinli Amerikalı bir çocuğun okulda ülkesini haritada nasıl bulamadığıyla ilgili. Daha sonra kimliklerini sorguluyorlar ve Filistin’in bir ülke olduğunu göstermeleri için onları bir yolculuğa çıkarıyoruz. İnsanlar Filistin’de yaşanan insanlık dışı, adaletsizliği ve soykırımı görüyor” şeklinde konuştu. Film, birçok film festivalinde gösterildi ve ödül aldı. Yapıma, Rifk Books’un YouTube sayfasından ulaşılabilir.



#Filistin
#Gazze
#ABD
#Film
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