“Ben Filistinliyim” kısa filmi dünyayla buluştu

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırıların ardından YouTube’da yayınlanan film, ülkesini haritada bulamayan Filistinli küçük kız Saamidah’nin yaşadıklarını konu alıyor. Filmin uyarlandığı “Baba, What Does My Name Mean? A Journey to Palestine” (Baba, Adımın Anlamı Ne? Filistin’e Yolculuk) kitabının yazarı, Filistin asıllı ABD’li Rifk Ebeid, “Filistin'e gidemeyen çocukların sanki orada geziyormuş gibi hissedebilecekleri, farklı şehirleri ve bu şehirlerin neyle meşhur olduklarını öğrenebilecekleri bir yol ortaya koymak istedim. Çocukların siyonizm öncesi tarihimizin nasıl olduğunu ve siyonizmin olmadığı bir gelecek için savaşabileceklerini bilmelerini istedim” dedi.

Ebeid, animasyonu Filistin halkına karşı insanlık dışı uygulamaların olduğu bu dönemde, mücadeleye yardımcı olmak için yaptıklarını söyleyerek, “Orada neler olup bittiğini ve soykırımın devam etmesine neden izin verildiğini anlatıyoruz” dedi. Filmin yönetmeni Iman Zawahry ise, “Hikaye, Filistinli Amerikalı bir çocuğun okulda ülkesini haritada nasıl bulamadığıyla ilgili. Daha sonra kimliklerini sorguluyorlar ve Filistin’in bir ülke olduğunu göstermeleri için onları bir yolculuğa çıkarıyoruz. İnsanlar Filistin’de yaşanan insanlık dışı, adaletsizliği ve soykırımı görüyor” şeklinde konuştu. Film, birçok film festivalinde gösterildi ve ödül aldı. Yapıma, Rifk Books’un YouTube sayfasından ulaşılabilir.