Beril Dedeoğlu'nun hayati tehlikesi sürüyor

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Kırklareli'nde İyi Parti üyesi 40 kişi istifa etti

İyi Parti Kırklareli İl Gençlik Kolları yönetim kurulu görevlerinden istifa etti. İstifa eden Gençlik Kolları Başkanı Erdem Gürsoy, yaptığı açıklamada "Gerek il başkanımız gerekse ittifak olarak kabul ettiğimiz il yönetimi ve belediye başkan adayı bizlere adeta üvey evlat muamelesi yaparak bizleri bu süreçte gelişmelerden uzak tutmuşlardır. Biz de bu nedenle görevimizden istifa ettik" dedi.