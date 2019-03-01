Hayat Beril Dedeoğlunun hayati tehlikesi sürüyor
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Beril Dedeoğlu'nun hayati tehlikesi sürüyor

Geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyat edilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu

Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nin bağlı olduğu Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Dedeoğlu'nun hastanenin acil servisine getirildiği ve yapılan tetkikler sonucu baloncuk yırtılmasına bağlı beyin kanaması tanısı konulduğu belirtildi.

Dedeoğlu'nun operasyona alındığı ve kanamanın durdurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun operasyon sonrası yoğun bakım ünitemizde tıbbi tedavisi ve takibi halen sürmektedir. Yaşamsal fonksiyonlarına ait bulgular iyi olmakla birlikte, hayati riski devam etmektedir."

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