Berk Atan'ın ailesi depreme yakalandı

İzmir'in Seferihisar açıklarında olan 6,6'lık depremin ardından İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkımın meydana geldiği, enkaz altında vatandaşların olduğu öğrenildi.

Ailesi İzmir'de ikamet eden oyuncu Berk Atan, Twitter hesabından anne ve babasının yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum. Çok uzun sürmüş. Binamız sağlam fakat evlerin kapıları ve camları patlamış çok kötüymüş çok. Kendilerini dışarı güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun. Allahım can kaybı yaşatmasın söylenecek söz yok..."

Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum çok uzun sürmüş binamız sağlam fakat evlerin kapıları ve camları patlamış çok kötüymüş çok. Kendilerini dışarı güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun. Allahım can kaybı yaşatmasın söylenecek söz yok... #izmir REKLAM October 30, 2020

GÜNDEM 17 saat sonra mucize kurtuluş: Hülya Özmet, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaralı kurtarıldı

GÜNDEM İzmir'de deprem enkazından 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı

GÜNDEM İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı

GÜNDEM Buse umut oldu

GÜNDEM Tüm imkanlarla yanınızdayız

GÜNDEM 6,6’lık deprem ve tsunami

OYNAT 00:57 İzmir'de enkaz altındaki Buse Hasyılmaz kurtarıldı İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 bina tamamen çökerken toplam 17 binada enkaz oluştu. Yıkılan binalar arasında bulunan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda Buse Hasdemir de enkaz altında kalanlar arasındaydı. Buse Hasdemir'den kısa süre önce güzel haber geldi. Buse, 9,5 saatin ardından enkaz yığınından sağ olarak kurtarıldı. Hasdemir, özel bir hastaneye sevk edildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:42 Enkaz altında kalan Günay dokuz saat sonra kurtarıldı İzmir'de depremden 9,5 saat sonra sevindirici bir haber geldi. Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. 14 yaşında olduğu öğrenilen Günay Özışık ambulansla hastaneye kaldırıldı. BiP'te paylaş

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