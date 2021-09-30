Berko İlaç “Empati Parkuru” sınavından geçti

Berko İlaç çalışanları TOFD’nin “Empati Parkuru” projesi ile hem duygulu anlar yaşadı hem de daha bilinçli bir toplum için engellere dikkat çekti. Engelli bireylerin temel hak ve özgürlükleri için farkındalık yaratmayı amaçlayan Berko İlaç çalışanları, derneğe ait tekerlekli sandalyeleri gündelik hayattakine benzer engellerin olduğu özel parkurda kullanarak engelli bireylerin yaşadığı sorunları deneyimledi.

Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran’ın önderliğinde TOFD iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Beran, “Tekerlekli sandalye kullanıcılarının her gün pek çok zorlukla karşılaşmasının ne demek olduğunu katıldığım bu proje sayesinde deneyimleme şansım oldu. Toplumun birer bireyi olarak, tekerlekli sandalye kullanan bireyler için daha çok empati yaparak her fırsatta bu zorlukların en aza indirgenmesi için çalışacağız. Berko İlaç çalışanları olarak topluma açık bir yerde engelli bireyler için uygun olmayan bir alan gördüğümüzde “Buradaengellendim” web sitesine görsel yükleyerek, engellerin kaldırılması ve yaşam alanlarını kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapacağız. Bugün burada olmak hepimizi hem çok duygulandırdı hem de bu konuda daha bilinçli olmamıza vesile oldu. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne böyle harika bir farkındalık ortamı yarattıkları için çok teşekkür ederim.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

REKLAM

Empati Parkuru projesi; geçirdiği omurilik felci ve sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan bireylerin, günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlamaya yardımcı olmak üzere Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) tarafından yürütülen bir projedir. TOFD Genel Merkezi’nde oluşturulan özel bir parkurda, engelli bireylerin gündelik hayatta yaşadığına benzer engeller katılımcılar tarafından bire bir deneyimleniyor ve bu vesileyle empati ve farkındalık sağlanıyor. Proje, günlük hayatta park noktalarının işgal edilmesi, basamak ve eğimli yerlerin engelli bireyler için uygun olmayışı gibi pek çok sebepten dolayı engellenmeleri ve bazen bu sebeplerden dolayı evden çıkmak istememeleri durumuna dikkat çekiyor.

Daha fazla bilgi için:

Fidan Akur | FidanAkur@berko.com.tr | Tel: 0 216 456 65 70 (Dâhili 335)

REKLAM

Berko İlaç Hakkında

Meslek hayatına 1970’li yıllarda eczane eczacılığıyla başlayan Ecz. Berat Beran tarafından, 1984 yılında kurulan Berko İlaç, insan sağlığı için üretmeye ve çalışmaya devam etmektedir. Berko İlaç, “Seçtiği özel kulvarda ilk ve tek olma” vizyonuyla, yenilikçi ürünlerini tıbbın hizmetine kazandırmıştır. 140 ürünü ve 800’e yakın çalışanıyla hizmet veren Berko İlaç, sağlıklı yarınlar için üretmektedir. 21 bin metre kare kapalı alanı ve yıllık 142 milyon kutu üretim kapasitesiyle Berko İlaç Üretim Tesisleri, GMP standartlarında üretim yapmaktadır ve takviye edici gıda ürünleri için FDA kaydına sahiptir. Türkiye ilaç pazarında güçlü bir marka olan Berko İlaç, bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Başta ABD, Kanada ve G. Kore olmak üzere 16 ülkeye aktif ihracat yapmaktadır. Berko İlaç, ihracat alanındaki atılımlarının yanı sıra, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve “Global Türk Markaları” yaratmak amacıyla hayata geçirilen “Turquality Marka Destek Programı”na katılma hakkı kazanmıştır. Sosyal sorumluluk konusu öncelikleri arasında yer alan Berko İlaç, pek çok vakıf ve sivil toplum kuruluşuyla birlikte projeler yürütmektedir. “Berko Çocuk Tiyatrosu”, “Hoş Geldin Bebek” yenidoğan ünite ziyaretleri gibi başlıca projelerinin yanı sıra, Berko İlaç köy okullarının ihtiyaçlarına destek olarak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burslar vererek topluma katkı sağlamaktadır. Berko İlaç, kurumsal kimliğini modernize ederek basılı dijital yaşama da vurgu yapmaktadır. / www.berkoilac.com.tr

REKLAM

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Hakkında

TOFD, 1998 yılında omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 1998 yılından bu yana; öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yapmaktadır. TOFD başarılı ve yaygın çalışmaları nedeniyle 03.05.2004 tarih ve 2004/7252 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünde hizmetlerini sürdürmektedir. 2100’ün üzerinde üyesi bulunan derneğimizin 1350'nin üzerindeki üyesi çeşitli seviyelerde omurilik felçlisidir. www.tofd.org.tr