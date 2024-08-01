Berna Laçin'in paylaşımı hakkında soruşturma: Gazi Meclis'i hedef almıştı

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Sahipsiz hayvanlar ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Peki hayvan bakımevleri ne zamana kadar kurulacak? Sahipli hayvanın terk edilmesinin cezası ne kadar olacak? İşte sahipsiz köpek düzenlemesine ilişkin haberin detayları.