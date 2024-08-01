Berna Laçin'in paylaşımı hakkında soruşturma: Gazi Meclis'i hedef almıştı

Sahipsiz köpek düzenlemesine ilişkin TBMM'den geçerek yasalaşmasının ardından Gazi Meclis'i hedef alarak provokatörlüğe soyunan ünlü oyuncu Berna Laçin hakkında harekete geçildi.
GAZİ MECLİS'İ HEDEF ALARAK PROVOKASYON YAPMIŞTI
TBMM Kürsüsü, Başkanlık Divanı ve milletvekillerinin bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında "Utançla hatırlanacaksınız Lanetlisiniz" şeklinde yazarak paylaşan Berna Laçin hakkında TCK'nın 301/1. maddesinde düzenlenen “TBMM’yi Alenen Aşağılama” resen soruşturma başlatıldı.