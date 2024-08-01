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Hayat

Berna Laçin'in paylaşımı hakkında soruşturma: Gazi Meclis'i hedef almıştı

Sahipsiz köpek düzenlemesine ilişkin TBMM'den geçerek yasalaşmasının ardından Gazi Meclis'i hedef alan Berna Laçin hakkında resen soruşturma başlatıldı.

19:00 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:37 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Meclis'i hedef alan provokatör Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı.
Meclis'i hedef alan provokatör Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı.

Sahipsiz köpek düzenlemesine ilişkin TBMM'den geçerek yasalaşmasının ardından Gazi Meclis'i hedef alarak provokatörlüğe soyunan ünlü oyuncu Berna Laçin hakkında harekete geçildi.

GAZİ MECLİS'İ HEDEF ALARAK PROVOKASYON YAPMIŞTI

TBMM Kürsüsü, Başkanlık Divanı ve milletvekillerinin bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında "Utançla hatırlanacaksınız Lanetlisiniz" şeklinde yazarak paylaşan Berna Laçin hakkında TCK'nın 301/1. maddesinde düzenlenen “TBMM’yi Alenen Aşağılama” resen soruşturma başlatıldı.


#Berna Laçin
#Sahipsiz köpek
#TBMM
2 saat önce
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