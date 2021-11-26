Hayat Beykent Üniversitesi ROTA İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi Synergia iş birliği ile kuruldu
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Beykent Üniversitesi ROTA İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi Synergia iş birliği ile kuruldu

Beykent Üniversitesi olarak ülkemizin gelişmesi için inovasyon odaklı girişimciliğin gerekliliğine inanıyoruz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beykent Üniversitesi ROTA İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi Synergia iş birliği ile kuruldu
Beykent Üniversitesi

Beykent Üniversitesi olarak ülkemizin gelişmesi için inovasyon odaklı girişimciliğin gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenle hem akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı desteklemek amacıyla Girişimcilik Merkezimizi hayata geçirmek için önemli bir iş birliğine imza attık.


Beykent ROTA İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi; teknoloji tabanlı girişimlere ön kuluçka, kuluçka ve büyüme süreçlerinde ofis, mentorluk, danışmanlık, eğitim, network, uluslararasılaşma, yatırım ve finans destekleri sağlayacak.

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