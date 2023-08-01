'Bi ihtimal' daha var

Gençlere yol açılmasıyla ilgili herkesin bir sözü, bazılarınınsa bir fikri vardır. Ancak pek az kişi uygulamaya geçer. Gazetemiz yazarlarından Gökhan Özcan, gençlerin önünü açmak için kollarını sıvadı. Geçmişte edebiyat ortamında bir araya gelen gençlerin dergi çıkarması gibi bir platform oluşturdular. Özcan’ın mihmandarlığında oluşan “bi ihtimal” dijital platformu, hem YouTube kanalından hem de sosyal medyalarından ilk üretimlerini sergilemeye başladı. Projenin ilk ayağı Nev Niyaz Ensemble ve onların icra ettikleri geleneksel Türk müziği eserlerinden oluşuyor. İkinci ayak da Yazar Özcan’ın da içinde bulunduğu, alanda etkin isimlerle edebiyat, fikir, sanat, sosyal bilimler, görsel sanatlar, irfan ve hikmet birikimlerinden aktarımlar yapmak. Bi ihtimal ekibiyle bir araya gelerek hedeflerini konuştuk.

KADİM YÜKÜ OMUZLADILAR

Bu fikrin nereden çıktığını anlatan Özcan, şunları aktardı: “Çocukları tanıdığımda hepsi bir şeyler mırıldanıyordu. 20’li yaşlarında olan bu gençlerin bütün hayatları müzik, bu işe samimiyetle bağlılar. Kadim bir musiki mirasının yükünü omuzlamayı göze aldılar. Dolayısıyla desteği hak ediyorlar. Elden ne gelir diye düşünürken, ‘bi ihtimal’ bunun sonucunda açıldı. Yıllarca sosyal medyadan kaçmış biri olarak, biraz kendimle çelişkiler içinde olsam da umurumda değil. Doğru amaç için bazı şeyler gözden çıkarılabilir diye düşündüm.”

DERGİ VEYA ALBÜM ÇIKABİLİR

Henüz çok yeni bir oluşum. O yüzden Nev Niyaz grubunun her bir ferdi sadece müzik yapmıyor, şiir seslendiriyor, metinler okuyor. Doğurgan bir proje olduğunu dile getiren Özcan, “Dergi çıkarma mantığına benzer bir şekilde başladık. Bakarsınız belki ileride aylık dijital bir dergi, bir albüm şeklinde çıkabiliriz. Şu anda çok sınırlı imkanlarla yapmaya çalışıyoruz ama hayallerimizin sınırı yok. Buradan konser davetleri alalım, salonlarda buluşalım, yeni şeyler üretelim isteriz. Her yeni fikre açığız, bizden gelmesi de şart değil” ifadelerini kullandı.

Gökhan Özcan (sağda)

SESİMİZİ DUYURMAYA VESİLE

Nev Niyaz’ın genç yeteneklerinden aynı zamanda grubun solisti Eren Tatlı, şu anda 6 adet müzik videosunun olduğu bilgisini vererek, “Popüler müzik yapmadığımızın farkındayım, ama insanların birçoğunun bu müzikten haberdar olmadığını düşünmüyorum” dedi. Grubun diğer solisti Feyzi Uysal ise, “Bu platform sesimizi duyurup, yaptığımız işi insanlara sunabilmemize bir vesile oldu. Hedefimiz, insanlara medeniyetimize dair bazı şeyleri aktarmak” şeklinde konuştu.

ÜÇ DİLLİ İLAHİ ALBÜMÜ

Kosovalı Efe Sirbica, gruba kanun çalarak eşlik ediyor. Geleneksel Türk müziğinin Kosova’da da çok sevildiğini belirten Sirbica, “Türkçe, Boşnakça ve Arnavutça olmak üzere üç dilli olarak aynı kayıt içerisinde birleştirip geleneksel Türk müziği ezgilerinden bir albüm yapma hedefimiz var. Uluslararası etnik müzik festivallerine de gitmeyi düşünüyoruz” derken, grubun klasik kemençecisi Ali Rıza Yiğitoğlu ise, “Osmanlı’dan hatta Anadolu Selçuklu’dan günümüze gelen, unutulmuş eserleri gün yüzüne çıkartırken, geleneksel müzikten kopmadan yeni eserler ve besteler de üretiyoruz” diyerek hedeflerini dile getirdi.

YİRMİ GÜNLÜK ÇOCUK

Tamburda İbrahim Acer, neyde Ramazan Akın ve ritmde Muhammed Fırat’ın olduğu grubu koordine eden ve sosyal medyalarına destek veren Büşra Bağdat, “Bir araya geleli henüz 2 ay oldu. 20 gündür içerik vermeye başladık. Her gün bir söz, bir alıntı veya bir fotoğraf paylaşıyoruz şimdilik. ‘bi ihtimal bilim’ diye de bir başlığımız var” diyerek içerikleri anlattı.







