Bilecik'te 1.5 tonluk tosun takas karşılığı satışta: Otomobili getiren Mışka'yı götürür

Besicilik yapan Enver Erkanlı, 4 yıl önce buzağı olarak aldığı Limuzin ırkı tosunu Mışka'yı otomobil ile takas etmek üzere satışa çıkardı. Erkanlı, özenle beslediği tosununa 30 bin liranın üzerinde bir fiyata satmak ya da bu değerde bir otomobille takas etmek istediğini söyledi.
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Yüksek hızda dalış özelliğine sahip Adana güvercinleri piyasada 35 TL ile 40 bin TL arasında değişen fiyatlara alıcı bulurken, yurt dışına da gönderilen kuşun alım satımı için ‘Güvercin Borsası’ bile kuruluyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi döneminde iyi bir eğlence olduğunu belirten Adana güvercini yetiştiricisi Recep Yetiş, güvercinlerle ilgilenerek bu sıkıntılı süreci keyifli bir şekilde geçirdiklerini söyledi. Recep Yetiş, “Bu kuşlar önceleri sadece Adana ve çevresinde yetiştiriliyordu. Ancak farklı şehirlerde ve ülkelerde çalışan Adanalı güvercin yetiştiricileri, güvercinlerini çalıştıkları yerlere götürüp Adana güvercininin tanıtımını yaptı. Bitlis’te Adana güvercini yetiştiriyorum.
Genellikle Adana ve çevresinde yetiştirilen bir türdür. Dalıcı özelliğe sahip olan bu kuşlar, yetiştiricinin isteğine göre 10-15 dakika uçabiliyorlar. Yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dönüşü 12-15 saniye arasında olur. Normal şartlarda Adana ve çevresinde yetişen bu kuş türü, yetiştiricileri sayesinde artık Türkiye’nin birçok yerine dağılmış durumda. Bununla birlikte Avrupa’da birçok yetiştiricimiz var. Kuşçuluk, güzel ve ucuz bir hobi. Çocukluğumdan beri güvercin yetiştiriciliğine ilgim vardı. Yaklaşık 7 yıldır Bitlis’te yaşıyorum ve kahvehane kültürüm de olmadığı için Adana’da olan kuşlarımı buraya getirdim.
İyi bir kuş ortalama bin metre yüksekliğe ulaştıktan sonra saatte hızları 240-260 kilometreye ulaşarak dalış yapıyor. Bu da yere inerken yaklaşık 12-15 saniye zaman alıyor. Güvercin besleyenlerin artık güvencin borsası diye bir borsası var. Artık güvercinler ihalelerle satılıyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde güvercin ihaleleri yapılıp kuşlar alınıp satılabiliyor” dedi.
Yetiş, sattıkları bir çift kuşun parasıyla 22 öğrenciyi baştan aşağıya giydirdiklerini ifade ederek, “Yurt dışından da talepler oluyor. Özellikle Adana’da İncirlik Üssünde görev yaparak memleketlerine dönenler bu kuşları bildikleri için talep ediyorlar. Geçen yıl bir Kanadalı bizden bir çift kuş talep etmişti.
Kendileri ile pazarlığımızı bitirdikten sonra kuşları Kanada’ya gönderdik. Biz bu kuşlardan elde edeceğimiz gelirle köylerdeki çocuklarımıza kıyafet alacağımızı söylediğimizde, Kanadalı dostumuz pazarlık yaptığımız fiyatın 2 katı kadar para göndererek bizleri şaşırttı ve iyilikte ırkın bir önemi olmadığını bir kez daha bizlere öğretti. Bu parayla da köylerdeki muhtaç 22 çocuğumuzu baştan aşağı giydirdik. Adana kuşları 35 TL’den başlayıp 40 ile 50 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor” dedi.
Bu tür kuşların genellikle 3’lü grup halinde uçtuklarını da sözlerine ekleyen Recep Yetiş, “Yavrular öğretmen kuşlarla uçurularak terbiye ediliyor. Grup içerisinde öncü ve arkacı olarak görev yaparlar. Yerdeki flama ile kuşu şartlandırıyoruz. Flama dalgalanırken, kuşlar aşağı inmeyeceklerini bilirler. Flamayı yere indirdiğimizde ve elimizdeki aparatı çalıştırdığımızda kuşlar dalmaya başlar ve kısa süre sonra da yere inerler” ifadelerini kullandı.
Kuşçuluğun bir sanat olduğunu dile getiren Recep Yetiş, “Her şeyden önemlisi kuşçuluk bir sanattır. Ressamlık gibi, müzisyenlik gibi. Son dönemdeki pandemi sürecinde bizim için çok büyük bir eğlence kaynağı oldu. Kendimizi bu güzel doğaya ve havaya bıraktık. Kuşlarımızla birlikte vakit geçirdik. Diğer arkadaşlar gibi evimizin içinde sıkılmadık” şeklinde konuştu.
Otomobil fiyatına güvecin: Hobi olarak başladı, şimdi talebe yetişemiyor
Bitlis'te yaşayan Adanalı Recep Yetiş, hızlarıyla dikkat çeken güvercin ırkını hobi olarak yetiştirirken, fiyatları 50 bin TL'ye kadar çıkan kuşları satarak 22 öğrenciyi de giydirdi. 'Kahvehane kültürüm de olmadığı için Adana'da olan kuşlarımı buraya getirdim' diyen Yetiş, "Kendileri ile pazarlığımızı bitirdikten sonra kuşları Kanada'ya gönderdik. Biz bu kuşlardan elde edeceğimiz gelirle köylerdeki çocuklarımıza kıyafet alacağımızı söylediğimizde, Kanadalı dostumuz pazarlık yaptığımız fiyatın 2 katı kadar para göndererek bizleri şaşırttı ve iyilikte ırkın bir önemi olmadığını bir kez daha bizlere öğretti. Bu parayla da köylerdeki muhtaç 22 çocuğumuzu baştan aşağı giydirdik." ifadelerini kullandı.
Daha ağırı yok
Enver Erkanlı, "Şu an 4 yaşında. İddia ediyorum Pazaryeri ilçesinde bu ağırlıkta başka kurbanlık yok. Eğer iddiası olan varsa gelsin, kantar burada. Benim kantarım 1,5 tonluk, danamın ebatları çok büyük olduğundan kantar almadı. Hayvanım 1500 kilogramın üzerinde." diye konuştu.
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Kurban Bayramı öncesi tüm Eskişehir’de kurban hareketliliği devam ediyor. Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayvan satımının düştüğü gözlenirken, vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arıyor.
Hayvancılığa gönül verip dede mesleğini sürdüren Mustafa Valioğlu isimli besicinin sahip olduğu Coşkun isimli tosun da alıcısını bekliyor. Coşkun’un sahibi yıllardır elinde büyüyen 3 yaşındaki tosun için 30 bin lira istiyor. İkinci el otomobil fiyatına alıcısını bekleyen bir tonluk Coşkun’un cidago yüksekliği ise bir metre 70 santimetre geliyor.
Konuyla ilgili konuşan Mustafa Valioğlu, Hayvanımız bin 90 kilogram ağırlığında. Fiyat olarak 30 bin lira istiyoruz. Biz hayvanlarımıza küspe vermiyoruz arpa ve mısır ile besliyoruz. Etlerinde yağ çıkmaz. Hayvanlarımız kalitelidir. Araba fiyatına kurbanlık diyebiliriz ama aldığına değecek. Çünkü canlı olarak bin 90 kilogram geliyor diye konuştu.
Koronavirüsün kurbanlık sektörünü etkilediğini belirten Valioğlu, Benim dedem bu işi yapıyordu. Babam rahmetli oldu o da bu işi yapıyordu şimdi de biz yapıyoruz. Satışlar bu sene yavaş o da pandemiden dolayı. 65 yaş üzerinin sokağa çıkamaması ve cumartesi Pazar yasakların uygulanması bizi etkiledi. Bu sene satışlarımız yüzde 50 oranında daha az. Geçen sene bu zamanlar biz malı bitirmiştik. Bu sene daha yüzde 50’yi yakalayamadık şeklinde konuştu.
Otomobil fiyatına bir ton 90 kiloluk kurbanlık: 30 bin lira istiyor
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Eskişehir'de bir ton 90 kilogram ağırlığındaki 'Coşkun' isimli tosun otomobil fiyatına alıcısını bekliyor. Sahibi yıllardır elinde büyüyen 3 yaşındaki tosun için 30 bin lira istiyor.
Erkanlı, satışa çıkardığı kurbanlığa alıcı beklediğini de sözlerine ekledi.