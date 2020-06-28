Bilecik'te 1.5 tonluk tosun takas karşılığı satışta: Otomobili getiren Mışka'yı götürür

Genellikle Adana ve çevresinde yetiştirilen bir türdür. Dalıcı özelliğe sahip olan bu kuşlar, yetiştiricinin isteğine göre 10-15 dakika uçabiliyorlar. Yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dönüşü 12-15 saniye arasında olur. Normal şartlarda Adana ve çevresinde yetişen bu kuş türü, yetiştiricileri sayesinde artık Türkiye’nin birçok yerine dağılmış durumda. Bununla birlikte Avrupa’da birçok yetiştiricimiz var. Kuşçuluk, güzel ve ucuz bir hobi. Çocukluğumdan beri güvercin yetiştiriciliğine ilgim vardı. Yaklaşık 7 yıldır Bitlis’te yaşıyorum ve kahvehane kültürüm de olmadığı için Adana’da olan kuşlarımı buraya getirdim.