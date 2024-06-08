Bilge Çocuk hayranlarıyla buluştu: Bakan Tekin ve Vali Gül'den Albayrak Medya Grubu'na teşekkür

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ile çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Uzay bilimlerine ve uzaya merakı olan çocukları ‘Uzayda Hayat' kısa hikâye yarışmasında buluşturan proje, Türkiye'deki MEB Bünyesinde bulunan okulların tamamında 5.6.7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında gerçekleşti. Ödül töreninde bütün çocuklara çeşitli hediyeler verilirken en iyi hikâyeyi yazan çocuklar eğitim bursu ve eğitim seti sahibi oldu. Aynı zamanda seçilen hikâyeler Bilge Çocuk dergisinde yayımlandı. En iyi hikaye sahibi öğrenci ise Ankara'dan Ahmet Yiğit Alpay oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

“BUNDAN SONRA OKULA SEVEREK GİDECEKSİNİZ”

Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “ Dün sayın cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı, dedi ki; “Önümüzdeki seneden itibaren müfredat değişiyor, dünyadaki diğer ülkelerde okula giden çocuklardan biz neredeyse 2 katı fazla bilgiyi çocuklarımıza veriyorduk, önümüzdeki seneden itibaren biz de dünyadaki diğer ülkelerdeki gibi, onlarla aynı düzeyde bilgi vereceğiz, çocuklarımızın sırtındaki yükü hafifletiyoruz.” Bundan sonra okula severek gideceksiniz. Öğrendiğiniz her şeyi oynayarak öğreneceksiniz. Sanat ve bilim atölyelerinde her şeyi yaşayarak öğreneceksiniz. Okulda öğrendikleriniz dışarıda da işinize yarayacak” dedi.

“BU COŞKUYU YAŞAMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ”

İstanbul Valisi Davut Gül ise “Öncelikle bu organizasyonu düzenleyen Albayrak Grubu'na teşekkür ediyorum. Çok yoğun programına rağmen bugün buraya katılan sayın bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Konusu çocuk, kitap, eğitim olan her programa katılmaya gayret ediyoruz. Aranızdaki bu coşkuyu yaşamaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

Albayrak Medya Grubu Genel Müdür Abdullah Hanönü

“ÇOCUKLARIN DAHA BİRİKİMLİ OLMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Albayrak grubu olarak eğitime verdikleri öneme dikkat çeken Albayrak Medya Grubu Genel Müdürü Abdullah Hanönü, “Bilge Çocuk Uzayda Hayat hikaye yarışmasını yapıyoruz. Bunun çok önemli bir anlamı var. Bugün Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin ve Alper Gezeravcı bizimle birlikteydi. Bugünün çocukları yarının bilge adamları olacak. Onların hayallerine ve umutlarına katkı sağlamak için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Albayrak grubu olarak tüm mecralarımızda okul öncesinden başlayan, hem yayınevlerimizle hem de dergilerimizle çocukların daha bilgili, daha birikimli olması için mücadele ediyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“UZAY ALANINDA FAALİYETLERİMİZ ÇOK YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK”

Uzay alanında çalışmaların süreceğini belirten Astronot Alper Gezeravcı, “Çocuk yaştayken benim hayallerime dahi almamış olduğum bir alanda devletimizin güçlü iradesiyle gelecekte altına sizlerin imza atacak olduğunuz bir yolun başlangıcı yapıldı. Bugün okullarımızda hayallerinizden geçirdiğiniz her şeyin Türkiye cumhuriyetinin sınırları içerisinde devletimizin güçlü iradesiyle yapılabileceğini bir kere daha ispatlamış olduk. Yapılmış olan bu işin merkezinde siz varsınız. Bundan sonra Türkiye cumhuriyeti olarak bugüne kadar adım atmadığımız uzay alanında faaliyetlerimiz çok yoğun bir şekilde devam edecek. Lütfen hayallerinizi hiçbir zaman kısıtlamayın” dedi.

Yarışmada üçüncü olan Işık Yıldırım ise “Açıkçası çok gururluyum. Kitap okumayı ve yazmayı sevdiğim için böyle bir sonuç bekliyordum. Bundan dolayı mutluyum ve heyecanlıyım” dedi.











