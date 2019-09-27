Hayat Bilge Çocuktan Marsta hikayeler
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Bilge Çocuk'tan Mars’ta hikayeler

Bilge Çocuk dergisinin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması” sonuçlandı. Binlerce öğrencinin hikaye kaleme aldığı yarışmada ilk 3’e giren öğrencilere ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek. Ayrıca yarışmaya başvuran tüm hikayeler kitaplaştırılarak Bilge Çocuk dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ödüller 28 Eylül Cumartesi günü sahiplerine verilecek.
Ödüller 28 Eylül Cumartesi günü sahiplerine verilecek.

Bilge Çocuk dergisi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması” ödülleri sahiplerini buluyor. Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerinin başvurabildiği “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması”na yapılan binlerce başvuru arasından dereceye giren ilk üç hikaye ödüle layık görüldü. Yedi hikaye de mansiyon ödülüne hak kazandı.

Ödülleri Mili Eğitim Bakanı verecek

Yarışmaya başvurular 2 Mayıs-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınmıştı. Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren hikayelerin ödülleri 28 Eylül Cumartesi günü İsfanbul Tema Park’ta düzenlenecek olan törende sahiplerine verilecek. Öğrenciler ödüllerini Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un elinden alacak.

Büyük bir katılım sağlandı

Türkiye’de hikayeciliğin ve hikaye yazarlığının gelişimine katkı vermeye çalıştıklarını beliren Bilge Çocuk Genel Yayın Yönetmeni Osman Turhan, “Mars’ta Hayat” hikaye yarışmasına ülke genelinde ortaokul öğrencilerinin büyük bir katılım gösterdiğini dile getirerek ekledi: “Yarışmaya binlerce başvuru aldık. Jürimiz, hikayeleri değerlendirdi ve ilk 3’ü seçti. Bu etkinlikle yeteneği olan çocukları ortaokul çağında keşfetmeyi amaçlıyoruz.

  • Hikayeler kitaplaştırılacak
  • Yarışmaya başvuran tüm hikayeler kitaplaştırılarak Bilge Çocuk dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacak.

Ödül töreni İsfanbul Tema Park’ta düzenlenecek.
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