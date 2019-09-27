Bilge Çocuk'tan Mars’ta hikayeler

Bilge Çocuk dergisi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması” ödülleri sahiplerini buluyor. Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerinin başvurabildiği “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması”na yapılan binlerce başvuru arasından dereceye giren ilk üç hikaye ödüle layık görüldü. Yedi hikaye de mansiyon ödülüne hak kazandı.

Ödülleri Mili Eğitim Bakanı verecek

Yarışmaya başvurular 2 Mayıs-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınmıştı. Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren hikayelerin ödülleri 28 Eylül Cumartesi günü İsfanbul Tema Park’ta düzenlenecek olan törende sahiplerine verilecek. Öğrenciler ödüllerini Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un elinden alacak.

Büyük bir katılım sağlandı

Türkiye’de hikayeciliğin ve hikaye yazarlığının gelişimine katkı vermeye çalıştıklarını beliren Bilge Çocuk Genel Yayın Yönetmeni Osman Turhan, “Mars’ta Hayat” hikaye yarışmasına ülke genelinde ortaokul öğrencilerinin büyük bir katılım gösterdiğini dile getirerek ekledi: “Yarışmaya binlerce başvuru aldık. Jürimiz, hikayeleri değerlendirdi ve ilk 3’ü seçti. Bu etkinlikle yeteneği olan çocukları ortaokul çağında keşfetmeyi amaçlıyoruz.”

Hikayeler kitaplaştırılacak

Yarışmaya başvuran tüm hikayeler kitaplaştırılarak Bilge Çocuk dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacak.