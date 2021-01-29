Binali Yıldırım Erzincan'da baba ocağına gitti: Karla mücadele ekiplerine tatlı ikram etti

Geçtiğimiz Salı günü memleketi Erzincan’a gelen ve önceki gün partisinin İl Kongresine katılan Binali Yıldırım, baba ocağı Refahiye’nin Kayı köyünde karın tadını çıkardı. Kar yağışı altında oluşan güzel manzarayı izleyen Yıldırım, karla mücadele ekiplerine de tatlı ikramında bulundu.

Yıldırım, “Gece gündüz hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için aralıksız çalışan ekiplerimizin yüzünden gülümseme, ağzından tatlı eksik olmasın. Teşekkürler kardeşlerim” dedi.

Binali Yıldırım’ın kar üzerinde oturan köpeği sevmesi de sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Gece gündüz hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için aralıksız çalışan ekiplerimizin yüzünden gülümseme, ağzından tatlı eksik olmasın. Teşekkürler kardeşlerim. 😊



📍Erzincan pic.twitter.com/xBbFXPZPmz REKLAM January 29, 2021

GÜNDEM Binali Yıldırım memleketi Erzincan'daki Karasu Nehri'nde rafting yaptı, nehirde yüzdü



