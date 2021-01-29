Hayat Binali Yıldırım Erzincanda baba ocağına gitti Karla mücadele ekiplerine tatlı ikram etti
AKTÜEL

Binali Yıldırım Erzincan'da baba ocağına gitti: Karla mücadele ekiplerine tatlı ikram etti

Binali Yıldırım Erzincan'da baba ocağına gitti: Karla mücadele ekiplerine tatlı ikram etti

Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı, 28. dönem TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yağan lapa lapa karın tadını çıkardı. Karla mücadele ekiplerine tatlı ikramında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Binali Yıldırım ve karla mücadele ekipleri.
Binali Yıldırım ve karla mücadele ekipleri.

Geçtiğimiz Salı günü memleketi Erzincan’a gelen ve önceki gün partisinin İl Kongresine katılan Binali Yıldırım, baba ocağı Refahiye’nin Kayı köyünde karın tadını çıkardı. Kar yağışı altında oluşan güzel manzarayı izleyen Yıldırım, karla mücadele ekiplerine de tatlı ikramında bulundu.
Yıldırım, “Gece gündüz hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için aralıksız çalışan ekiplerimizin yüzünden gülümseme, ağzından tatlı eksik olmasın. Teşekkürler kardeşlerim” dedi.

Binali Yıldırım’ın kar üzerinde oturan köpeği sevmesi de sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Binali Yıldırım memleketi Erzincan'daki Karasu Nehri'nde rafting yaptı, nehirde yüzdü
GÜNDEM
Binali Yıldırım memleketi Erzincan'daki Karasu Nehri'nde rafting yaptı, nehirde yüzdü

Binali Yıldırım yayladan çağrıda bulundu
OYNAT 02:05
Binali Yıldırım yayladan çağrıda bulundu
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Yıldırım videoda tüm vatandaşları ve doğa aşıklarını Erzincan'daki Dumanlı Yaylası'na davet etti.



Abone Ol Google News
İstanbul sahilleri lodosa teslim

İstanbul sahilleri lodosa teslim

​Üsküdar'da dev dalgalar vatandaşa zor anlar yaşattı.
Fırtına nedeniyle sürüklendi

Fırtına nedeniyle sürüklendi

​​Zeytinburnu'nda bir gemi karaya oturdu.
Binali Yıldırım Erzincanda baba ocağına gitti: Karla mücadele ekiplerine tatlı ikram etti

İstanbul Boğazı'ndaki manzara şaşkınlığa neden oldu.

​Cuma namazı çıkışı kısıtlamalar ve fiyat artışlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Film gibi

Film gibi

​Ağrılı Muhammed 7 saatlik mücadele sonucu hastaneye yetişti.

Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi

Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi

Sanayi sitesinde meydana gelen patlamadan ilk görüntüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.