Hayat Binlerce Suriyeli ülkesine dönemeye devam ediyor Kasım ayına kadar 419 bini kesin dönüş yaptı
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Binlerce Suriyeli ülkesine akın etti

Binlerce Suriyeli ülkesine dönemeye devam ediyor: Kasım ayına kadar 419 bini kesin dönüş yaptı

2020 yılının sona ermesine sayılı günler kala Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale gelen Telabyad ve Resulayn’a dönmeye devam ediyor. Kasım ayına kadar 419 bin 40 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı.

Haber Merkezi İHA
Binlerce Suriyeli ülkesine dönmek için sınıra gidiyor.
Binlerce Suriyeli ülkesine dönmek için sınıra gidiyor.

Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Suriye’nin kuzeyindeki Resulayn ve Telabyad kentlerine dönüşler devam ediyor. Binlerce Suriyeli, 2020 yılının sona ermesine sayılı günler kala ülkelerine dönüş yapıyor.

Pandemi nedeniyle geçişlerin kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiği Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yer alan gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerini tamamladıktan sonra ülkelerine döndü.

İçişleri Bakanlığı tarafından bu ay içerisinde yapılan açıklamada Kasım ayı da dahil olmak üzere ülkesine dönen Suriyeli sayısının 419 bin 40 olduğu belirtildi.

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