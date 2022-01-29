Hayat Bir buçuk milyon kişi izledi
SİNEMA

Bir buçuk milyon kişi izledi

Pandemi döneminin en iyi gişe performansı sergileyen yerli filmi “Kesişme - İyi ki Varsın Eren”, gösterimdeki dördüncü haftasında 1,5 milyon izleyici barajına ulaştı.

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Abdulhamit Güler Yeni Şafak
Bir buçuk milyon kişi izledi ​
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Pandemi döneminin en iyi gişe performansı sergileyen yerli filmi Kesişme - İyi ki Varsın Eren, gösterimdeki dördüncü haftasında bir buçuk milyon barajına ulaştı.

TRT ortak yapımı olan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, yönetmeni ise Özer Feyzioğlu…

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