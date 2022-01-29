Bir buçuk milyon kişi izledi ​

Pandemi döneminin en iyi gişe performansı sergileyen yerli filmi Kesişme - İyi ki Varsın Eren, gösterimdeki dördüncü haftasında bir buçuk milyon barajına ulaştı.
TRT ortak yapımı olan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, yönetmeni ise Özer Feyzioğlu…
Pandemi döneminin en iyi gişe performansı sergileyen yerli filmi Kesişme - İyi ki Varsın Eren, gösterimdeki dördüncü haftasında bir buçuk milyon barajına ulaştı.
TRT ortak yapımı olan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, yönetmeni ise Özer Feyzioğlu…
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