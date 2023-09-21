|
Hayat

Bir okulda başlayan ‘Askıda yemek’ iyiliği İstanbul’u sardı

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu’nun duyurduğu “Askıda yemek uygulaması” ile durumu iyi olmayan birçok öğrenciye vatandaşların yardımları doğrultusunda ücretsiz yemek dağıtılabilecek.

Saliha Engin
04:00 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Projenin fikir babalarının ise 13 yıldır birlikte kantincilik yapan Mine ve İsmail Gençtürk çifti olduğu ortaya çıktı. Yıllardır eşiyle askıda yemek uygulamasını Remzi Yurtsever İlköğretim Okulu'ndaki kantinlerinde uyguladıklarını belirten Mine Gençtürk, “İkimiz de emekliyiz, ikimiz de emekli maaşımızla yardım yapıyoruz. Ama dedik ki bunu neden isteyen herkes yapmasın. Uygulamamızı Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu’na anlattık o da bize destek oldu ve bakanlıktan onay aldık şu an İstanbul’daki çoğu okulda uygulanıyor” diye konuştu.




#İstanbul
#Aktüel
#Okul
#Askıda Yemek
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beslenme ve diyet için hangi bölüme gidilir?