Bir okulda başlayan ‘Askıda yemek’ iyiliği İstanbul’u sardı

Projenin fikir babalarının ise 13 yıldır birlikte kantincilik yapan Mine ve İsmail Gençtürk çifti olduğu ortaya çıktı. Yıllardır eşiyle askıda yemek uygulamasını Remzi Yurtsever İlköğretim Okulu'ndaki kantinlerinde uyguladıklarını belirten Mine Gençtürk, “İkimiz de emekliyiz, ikimiz de emekli maaşımızla yardım yapıyoruz. Ama dedik ki bunu neden isteyen herkes yapmasın. Uygulamamızı Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu’na anlattık o da bize destek oldu ve bakanlıktan onay aldık şu an İstanbul’daki çoğu okulda uygulanıyor” diye konuştu.