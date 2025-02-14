Bir ömürlük sevgi: Aynı doktorda iyileşen iki kalp

İleri teknoloji ve uzman ekibiyle öne çıkan Medipol Sağlık Grubu, en zorlu kalp ve damar sorunlarında bile hastalarına umut olmaya devam ediyor. Yıllarca birbirine gönül vererek bir ömür geçiren Kayserili çift, bu kez kalplerini Prof. Dr. Bilal Boztosun’a emanet ederek yeniden sağlıklarına kavuştu.
Kayseri’den gelen Necmeddin Öztaş (81) ve eşi Sadet Öztaş (78), birbiri ardına geçirdikleri kalp ve damar rahatsızlıklarıyla hayati risk altındaydı. Necmeddin Öztaş’ın hem ana kalp damarında hem de bacak damarlarında bulunan tıkanıklıklar, geçirdiği trafik kazasından kalan kırıklarla birlikte tedaviyi daha da zorlaştırıyordu. Öte yandan, Saadet Öztaş ileri derecedeki aort darlığı yüzünden neredeyse nefes alamaz hale gelmişti. Ancak ikisi de Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun’un uyguladığı modern tedavi yöntemleri sayesinde sağlığına kavuştu. Necmeddin Öztaş’ın hem kalbine hem de bacağına stent takılırken, Sadet Öztaş’ın aort kapağı TAVI yöntemiyle başarıyla değiştirildi. Böylece çift hem riskli ameliyatlardan kurtuldu hem de kısa sürede gündelik yaşamlarına geri döndü.
'Daha önce yapılamayan ameliyatı Bilal Hoca yaptı'
Yapılan ameliyatlar sonrası rahatladığını belirten Necmettin Öztaş, “Benim kalp ve bacak damarlarım değişti, hocam sağ olsun. 6 senedir iyiyim. Daha önce ağrım vardı, nefes alamıyordum, yoruluyordum, yürüyemiyordum. Allah razı olsun hocadan, şimdi çok şükür iyiyim. Çok memnunum, daha da rahatım. Beni önce Allah, sonra hocam kurtardı. Durumum gerçekten çok feciydi. Ameliyattan sonra hastanede 3 gün yattım. Daha önce trafik kazası geçirmiştim, bu bacağımda 18 kırık çıktı. Damardan stentle müdahale edemediler, en sonunda Bilal Hoca açtı. Şimdi çok rahatım. Yaşlılık nedeniyle biraz yürüyemiyorum, dizlerim ağrıyor ama başka bir sorunum yok.” diye konuştu.
'Kalp kapağım değişti, turp gibi oldum'
Tedavi sonrası gençleştiğini ifade eden Sadet Öztaş, “Kalbimden dolayı nefes alamıyordum, bir yerden bir yere yürüyemiyordum. Bilal Hoca’ya geldim. Daha önce eşimin bacak damarlarına stent takmıştı, çok memnunduk; kimsenin yapamadığını Bilal Hocam yaptı. Sonra beni de ameliyat etti, Allah’a şükürler olsun, ondan çok memnunum. Kalp kapağım değişti, beni gençleştirdi; Allah da ondan razı olsun. Bana ‘Ocak’ta gel’ dedi, geldim ve şimdi çok mutlu olarak dönüyorum. Nefes alamıyordum, elim ayağım tutmuyordu. ‘Artık öleceğim galiba’ diyordum. Bilal Hoca hemen ameliyat etti. Artık son aşamadaymışım. Ama Allah’a şükür Bilal Hoca sayesinde turp gibi oldum. Çok rahatım, herkese tavsiye ediyorum. Bilal Hoca gibi doktor bulunmaz diyebilirim. Hastanenizden de çok memnunum; bir hafta yattım, doktorların ve hemşirelerin ilgisinden çok memnun kaldım.”
'Önemli olan hastanın kendinin doktoru olması'
Her iki hasta için de en risksiz ama en faydalı yöntemleri tercih ettiklerini dile getiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Sadet Hanım’da ileri aort darlığı vardı. Bu yaşta ameliyat önemli bir seçenek ama yaş itibarıyla en az riskli yöntem, ‘TAVI’ adını verdiğimiz, kasıktan (veya uygun bir damardan) girilerek aorttaki kireçlenmiş bölgeyi temizleyip yeni bir kapak takma işlemidir. O dönemde kalp damar ekibiyle tartıştık; hedefimiz, en risksiz ama en faydalı yöntemi bulmaktı. Tartışma sonucunda TAVI kararı aldık. Sadet Hanım’ın aort kapağı kasıktan girilerek değiştirildi, yeni kapak takıldı ve takiplerimizde herhangi bir sorun yaşanmadı. Necmeddin Bey’inki daha farklıydı. Hem kalp damarı tıkalıydı hem de bacak damarı. Ayrıca kalbindeki tıkanma, ana damar (LMCA) dediğimiz bölgede olduğu için açık ameliyat gerekiyordu. Biz 2019 yılında, yani 6 yıl önce hem kalp damarına hem bacak damarına stent taktık. O günden beri takip ediyoruz, çok şükür bir sıkıntı olmadı. Şu anda ikisini de yakından izliyoruz. Ancak önemli olan hastanın kendi doktoru gibi davranması; kolesterolünü, şekerini, tansiyonunu iyi ayarlaması lazım ki yeni sorunlar çıkmasın. Tabii hastaya göre bireyselleştirme yapmak gerek. Bazı hastalar için yaş sebebiyle açık ameliyat son derece riskli olabilir; o zaman alternatif çözümlere yönelmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.