Bir ömürlük sevgi: Aynı doktorda iyileşen iki kalp

Kayseri’den gelen Necmeddin Öztaş (81) ve eşi Sadet Öztaş (78), birbiri ardına geçirdikleri kalp ve damar rahatsızlıklarıyla hayati risk altındaydı. Necmeddin Öztaş’ın hem ana kalp damarında hem de bacak damarlarında bulunan tıkanıklıklar, geçirdiği trafik kazasından kalan kırıklarla birlikte tedaviyi daha da zorlaştırıyordu. Öte yandan, Saadet Öztaş ileri derecedeki aort darlığı yüzünden neredeyse nefes alamaz hale gelmişti. Ancak ikisi de Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun’un uyguladığı modern tedavi yöntemleri sayesinde sağlığına kavuştu. Necmeddin Öztaş’ın hem kalbine hem de bacağına stent takılırken, Sadet Öztaş’ın aort kapağı TAVI yöntemiyle başarıyla değiştirildi. Böylece çift hem riskli ameliyatlardan kurtuldu hem de kısa sürede gündelik yaşamlarına geri döndü.

'Daha önce yapılamayan ameliyatı Bilal Hoca yaptı'

Yapılan ameliyatlar sonrası rahatladığını belirten Necmettin Öztaş, “Benim kalp ve bacak damarlarım değişti, hocam sağ olsun. 6 senedir iyiyim. Daha önce ağrım vardı, nefes alamıyordum, yoruluyordum, yürüyemiyordum. Allah razı olsun hocadan, şimdi çok şükür iyiyim. Çok memnunum, daha da rahatım. Beni önce Allah, sonra hocam kurtardı. Durumum gerçekten çok feciydi. Ameliyattan sonra hastanede 3 gün yattım. Daha önce trafik kazası geçirmiştim, bu bacağımda 18 kırık çıktı. Damardan stentle müdahale edemediler, en sonunda Bilal Hoca açtı. Şimdi çok rahatım. Yaşlılık nedeniyle biraz yürüyemiyorum, dizlerim ağrıyor ama başka bir sorunum yok.” diye konuştu.

'Kalp kapağım değişti, turp gibi oldum'

Tedavi sonrası gençleştiğini ifade eden Sadet Öztaş, “Kalbimden dolayı nefes alamıyordum, bir yerden bir yere yürüyemiyordum. Bilal Hoca’ya geldim. Daha önce eşimin bacak damarlarına stent takmıştı, çok memnunduk; kimsenin yapamadığını Bilal Hocam yaptı. Sonra beni de ameliyat etti, Allah’a şükürler olsun, ondan çok memnunum. Kalp kapağım değişti, beni gençleştirdi; Allah da ondan razı olsun. Bana ‘Ocak’ta gel’ dedi, geldim ve şimdi çok mutlu olarak dönüyorum. Nefes alamıyordum, elim ayağım tutmuyordu. ‘Artık öleceğim galiba’ diyordum. Bilal Hoca hemen ameliyat etti. Artık son aşamadaymışım. Ama Allah’a şükür Bilal Hoca sayesinde turp gibi oldum. Çok rahatım, herkese tavsiye ediyorum. Bilal Hoca gibi doktor bulunmaz diyebilirim. Hastanenizden de çok memnunum; bir hafta yattım, doktorların ve hemşirelerin ilgisinden çok memnun kaldım.”

Prof. Dr. Bilal Boztosun.

'Önemli olan hastanın kendinin doktoru olması'