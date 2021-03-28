Bir tonluk arızalı arabayı ata çektirdiler

Ardanuç Harmanlı köyü sakinlerinden 60 yaşındaki besici Şaban Beşli, “Küçüklükten beri bu işi yapıyorum. Bizim işimiz bu. Bu iş bizim kemiğimize kaynamış, bu işten vazgeçemeyiz. Geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Mera sorunumuz var. Bakanlığımızdan bu konuda yardım istiyoruz. Belli bir arazinin bize tahsis edilmesini istiyorum” ifadelerine yer verdi.