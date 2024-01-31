Kahramanmaraş'ta deprem felaketinin ardından Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından açılan Kadın Destek Merkezi'nde binlerce kadın hayata yeniden tutundu. Bölgeyi ziyaret ederek depremzede kadınlarla bir araya gelen KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kentteki 271 kadının açılan atölyelerden ve kurslardan faydalandığını, 6 Şubat'tan bugüne 5 bin 700'ün üzerinde kadına destek verildiğini belirtti. Yeni Şafak, o merkezlerde yaralarını saran kadınlarla konuştu.





YUVA, OKUL VE İŞ

Yeni Şafak o merkezlerde yaralarını saran kadınlarla konuştu. Gülşah Yar: “Deprem bizde derin yaralar bıraktı. Evlerimiz yıkıldı, canlarımızı toprağa verdik. Her şeye rağmen yeniden ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Burada zor şartlarda psikolojik olarak destek görmek ve örgü örmek bana çok iyi geldi, her gün oraya gitmek istiyordum. Buraya yerleşirken ilk başta çok tedirgin oldum, fakat ben KADEM'le tanıştıktan sonra yeniden ayağa kalktım. El işi yapmayı bilmiyorduk burada öğrendik ve sonrasında sergi açtık. Bizlere yuva oldular, iş imkanı sağladılar ve aldığımız eğitimlerin akabinde sertifikalar verdiler, hedefim çok iyi bir el işi hocası olmak.”





HAFTADA 2 GÜN AZ GELDİ

Fatma Ardıç: “Depremde aile apartmanında tam 25 canımızı kaybettik. Konteyner kentte Kadın Destek Merkezi'nin açıldığını gördüm. Ve orası benim için gerçekten yeniden doğduğum bir yer oldu. Burada bizleri tek bir çatıda topladılar, psikolojik destek ve el becerilerinin geliştirilmesi acılarımızı bir nebzede olsun hafifletti. Haftada 2 gün geldiğimiz halde daha fazla gelmek istiyoruz. KADEM bizim kendi içimizdeki cevherlerimizin ortaya çıkmasını sağladı. Yeniden hayata bağlanabilmemiz için umut oldu. Burada çok güzel dostluklar edindik hepimiz birbirimize şifa olduk. Burada el işi yapmayı öğrendikten sonra yaptığımız el işlerini sergiledik. Ürünlerimizin satışını yaparak ekonomimize de katkıda bulunduk.”





PSİKOLOJİK DESTEK

Saadet Beşenli: “Depremin ardından 1 yıl geçti. Bizler yaşadığımız zorlu günleri atlatmaya çalışıyoruz. Devletimiz ve sivil toplum kuruluşları depremzedelerin yeniden ayağa kalkabilmesi için çok fazla emek veriyor. Bu süreçte en önemli ihtiyacımız manevi olarak destek görmemiz oldu. Burada bulunan arkadaşlar bana hem örgü örme imkanı verdiler hem de psikolojik destek verdiler. Aynı yaraları yaşayan insanlar olarak hep birlikte şifalandık.”



