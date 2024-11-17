Bize ‘Diriliş’i miras bıraktı

Edebiyat ve düşünce hayatının önemli isimlerinden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç, vefatının üçüncü yılında hayır ve dualarla yad ediliyor. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu Üyesi, eski Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı, yazar Temel Hazıroğlu, son 20 yılında sık sık görüştüğü Sezai Karakoç'un fikirlerini, Karakoç'la yaşadığı hatıraları anlattı. Sezai Karakoç'un "Diriliş" düşüncesi üzerine yoğun okumalar yaptığını dile getiren Hazıroğlu, "Sezai Bey'in yanında yıllarca kaldım. Son yıllarda biraz daha sık olarak gittim, 7-8 senedir onunla ilgili daha çok düşünce tarafı üzerine yazılar yazdım, yazıyorum." dedi. Hazıroğlu, Karakoç'un vefatının ardından çalışmalarını kitaplaştırmaya karar verdiğini ve eserin "Sezai Karakoç ve Dirilişe Şahitliğim" adıyla yaklaşık bir ay önce yayımlandığını aktardı.





İSLAM'I ESAS ALALIM

Sezai Karakoç ismini ilk defa 1973'te Kabataş Erkek Lisesi'nde okurken "Diriliş" dergisi vasıtasıyla duyduğunu belirten Hazıroğlu, Cağaloğlu Üretmen Han'a gidip Karakoç'u ziyaret ettiğini, üniversite hayatının ardından ziyaretlerin yoğunlaştığını söyledi. Hazıroğlu, Sezai Karakoç'un düşüncelerinden etkilendiğine işaret ederek, Karakoç’un ‘Batı'yı eleştirerek, karşı çıkarak bir düşünce temellendirmek yerine İslam'ı esas alalım.’ düşüncesiyle hareket ettiğine değindi. Hazıroğlu, “Sezai Bey medeniyeti çok önemser fakat medeniyeti Batı medeniyetine karşıtlık veya onun yanında olmak şeklinde almıyor. Bizim camia genelde 'Tek dişi kalmış canavar' diyerek Batı karşıtı bir tavır var. Sezai Bey bunu çok dikkat çekici bir şekilde tersine çeviriyor."





YÜCELİŞ DİRİLİŞE DAHİLDİR

Üstat Sezai Karakoç'un "Ben size 'Diriliş'i miras bırakıyorum, bunu alın geliştirin ve büyütün" dediğini aktaran Hazıroğlu, "Ben de bunu bir vazife gibi görüp onu bir kitabımda 'Yüceliş' kavramı üzerinden 'Diriliş'in gelişmiş, harekete geçmiş hali gibi aldım. Rahmetli üstat da 'Yüceliş, Diriliş'e dahildir.' diyerek bizi onore etti. İnsan iyi ve kötü eğilimleri olan bir varlıktır ve bu ölünceye kadar sürer. Dolayısıyla insan mutlak olarak ne iyidir ne kötüdür. Batı'nın gözünde mutlak iyi kendisidir. İslam dünyasında tuzağa düşmeden Batı'nın üstüne çıkıp bir söz söylememiz gerekir. İşte bu anlamda 'diriliş', Batı'nın üstüne çıkıp söz söylemek isteyenler için büyük bir imkanlar yumağıdır." görüşlerini ifade etti.





ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'u vefat yıl dönümünde andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan Diriliş Şairimiz Sezai Karakoç'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Karakoç'u andı. Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk edebiyatının mümtaz şahsiyetlerinden Sezai Karakoç üstadımızı, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.



