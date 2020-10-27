Oyuncu Hikmet Karagöz vefat etti

Oyuncu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Oyunculuğun yanı sıra ressam da olan sanatçı, bu sabaha karşı hayata veda etti.

Hikmet Karagöz Bizimkiler dizisinde Abbas karakteriyle tanınıyordu.



HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?

1946 Samsun doğumlu olan Hikmet Karagöz, oyunculuğun yanı sıra ressamlık da yapıyordu.

1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi "Faize Hücum" filmiyle 1982'de oldu. Bizimkiler dizisindeki 'Abbas' rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan beri ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yapıyordu.

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Karagöz, Memleket, Tatar Ramazan, Bir Aşk Hikayesi ve Deli Yürek gibi dizilerde de rol almıştı.

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