Böbrek sağlığında ulusal seferberlik

Ülkemizde yaklaşık 9 milyon kronik böbrek hastası bulunurken, her 6-7 erişkinden birinde hastalık görülüyor.
Hastalığın farkında olanların oranı ise yalnızca yüzde 5,7 seviyesinde. Halk sağlığını tehdit eden kronik böbrek hastalıklarına (KBH) karşı yeni bir mücadele dönemi başlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (2025-2030)” hastalığın önlenmesi, erken tanısı, etkin tedavisi ve komplikasyonlarının azaltılması için kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Toplumun böbrek sağlığı konusunda bilgi düzeyini artırmayı amaçlayan seferberlik kapsamında, diyabet, hipertansiyon, obezite gibi risk faktörlerine karşı toplum bilincinin güçlendirilmesi için ulusal kampanyalar, eğitim programları, medya çalışmaları yapılacak. Bu yolla tuz tüketimi, tütün ve alkol kullanımının azaltılması, fiziksel aktivitenin artırılması sağlanacak. Aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşlarında, kan basıncı ölçümü, kan şekeri takibi, serum kreatinin ve glomerüler filtrasyon hızı ölçümleri, idrar albümin/kreatinin oranı testleri gibi temel böbrek fonksiyon testleri ücretsiz yapılacak. Risk grubundaki bireylerin yıllık izleme programlarına dahil edilmesi zorunlu hale gelecek.
KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ
Kronik böbrek hastalığı tanısı alanlara bireyselleştirilmiş tedavi ve izlem protokolleri uygulanacak. Hastaların, kan basıncı kontrolü, kan şekeri regülasyonu, beslenme danışmanlığı sistematik olarak izlenecek. Ayrıca hastalara diyetisyen, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı desteği sağlanacak.
VERİ TABANI KURULACAK
- Programın başarısı için güçlü bir izleme-değerlendirme mekanizması kurulacak. Türkiye geneline yayılacak bir Böbrek Hastalıkları Veri Tabanı ile riskli gruplar, tanı koyulan hastalar ve tedavi süreçleri yakından izlenecek. Ulusal düzeyde performans göstergeleri belirlenecek. Yıllık raporlar yayınlanacak. Elde edilen sonuçlara göre program revize edilecek.