Böbrek sağlığında ulusal seferberlik

Hastalığın farkında olanların oranı ise yalnızca yüzde 5,7 seviyesinde. Halk sağlığını tehdit eden kronik böbrek hastalıklarına (KBH) karşı yeni bir mücadele dönemi başlıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (2025-2030)” hastalığın önlenmesi, erken tanısı, etkin tedavisi ve komplikasyonlarının azaltılması için kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Toplumun böbrek sağlığı konusunda bilgi düzeyini artırmayı amaçlayan seferberlik kapsamında, diyabet, hipertansiyon, obezite gibi risk faktörlerine karşı toplum bilincinin güçlendirilmesi için ulusal kampanyalar, eğitim programları, medya çalışmaları yapılacak. Bu yolla tuz tüketimi, tütün ve alkol kullanımının azaltılması, fiziksel aktivitenin artırılması sağlanacak. Aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşlarında, kan basıncı ölçümü, kan şekeri takibi, serum kreatinin ve glomerüler filtrasyon hızı ölçümleri, idrar albümin/kreatinin oranı testleri gibi temel böbrek fonksiyon testleri ücretsiz yapılacak. Risk grubundaki bireylerin yıllık izleme programlarına dahil edilmesi zorunlu hale gelecek.