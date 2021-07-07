Bodrum'da bir restoran masaya 26 bin lira hesap gönderdi: Su 40 lira peynirli sandviç 140 lira

Koronavirüs tedbirleri sonrası normalleşmeye geçilmesi ile birlikte turizmde hareketlilik yaşanıyor. En çok tercih edilen tatil beldelerinden biri olan Bodrum'da, yeme-içme fiyatları yine el yakıyor. Adisyonu görenler işletmeciler için 'pandeminin acısını çıkarıyor' yorumları yapıyor. Her yaz tatilcilere uygulanan fiyat listesiyle tartışılan Bodrum'da, cep yakan adisyonlar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Mekanlarda sandviçler 140 liradan, Türk kahvesi 80 liradan su da 40 liradan satılırken, diğer ürünleri de almak isteyenler anormal rakamlar ödedi.

BODRUM'DA BİR LOCADA GETİRİLEN 26 BİN LİRALIK ADİSYON

GÜNDEM Bodrum'un pideleri cep yakıyor: Adım başı fiyatlar katlanıyor