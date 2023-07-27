Bodrum’da susuz yaz: Yüzme havuzu ve çöp kutusunu bile su depolamak için kullanıyorlar

Bodrum'da su çilesi bitmiyor! Ceplerinden para ödeyerek sokaklarına tanker ile su getiren Bodrumlular yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. 57 yaşındaki emekli vatandaş Koray Erel, "Akyarlar Mahallesi'nde yaşıyorum. Bu yılki su sorunumuz 18 Mayıs'ta başladı. En son geçen cuma 2 saat suyumuz geldi. O günden beri bir daha akmadı. Tanker ile su getirtiyoruz. Yaz başında bir tanker su 500 liraydı. Şimdi 800 lira. Bodrum'da alt yapı yetersiz. Bazı vatandaşlar, evine su getirebilmek için cebinden para ödeyerek plastik boru hattı yaptırdı. O borulardan bu sokakta 13 haneye su verilmeye çalışılıyor. Bu nedenle de yetersiz kalıyor. Belediyeyi aradığımızda 'Halledeceğiz' diyorlar. Ancak yıllardır değişen bir şey olmadı. Akçaalan, İslamhaneleri, Kadıkalesi, Bahçelievler de su kesintileri yaşanıyor" dedi.