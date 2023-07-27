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Hayat

Bodrum’da susuz yaz: Yüzme havuzu ve çöp kutusunu bile su depolamak için kullanıyorlar

Bodrum'da altyapı yetersizliği nedeniyle aylardır su kesintileri yaşanıyor. Yüzme havuzlarından çöp kutularına kadar her yeri su stoklamak için kullanan vatandaşlar "Sadece yazları değil kışın da bu çileyi yaşıyoruz. Evimizde 24 saat su aktığını hatırlamıyoruz!" diye isyan etti.

13:53 . 27/07/2023 Perşembe
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Vatandaşlar, Bodrum'un altyapı yetersizliğinden dert yandı.

Vatandaşlar, Bodrum'un altyapı yetersizliğinden dert yandı.

Bodrum'da su çilesi bitmiyor! Ceplerinden para ödeyerek sokaklarına tanker ile su getiren Bodrumlular yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. 57 yaşındaki emekli vatandaş Koray Erel, "Akyarlar Mahallesi'nde yaşıyorum. Bu yılki su sorunumuz 18 Mayıs'ta başladı. En son geçen cuma 2 saat suyumuz geldi. O günden beri bir daha akmadı. Tanker ile su getirtiyoruz. Yaz başında bir tanker su 500 liraydı. Şimdi 800 lira. Bodrum'da alt yapı yetersiz. Bazı vatandaşlar, evine su getirebilmek için cebinden para ödeyerek plastik boru hattı yaptırdı. O borulardan bu sokakta 13 haneye su verilmeye çalışılıyor. Bu nedenle de yetersiz kalıyor. Belediyeyi aradığımızda 'Halledeceğiz' diyorlar. Ancak yıllardır değişen bir şey olmadı. Akçaalan, İslamhaneleri, Kadıkalesi, Bahçelievler de su kesintileri yaşanıyor" dedi.

'Gemide duş alıyorum evimde su yok'

Sabah'ın haberine göre; 50 yaşındaki gemi aşçısı Züleyha Ceylan ise, susuzluk nedeniyle gemide duş aldığını belirterek şunları söyledi: "35 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Son 3-5 yıldır, yaz kış hep su sıkıntımız var. Denizin ortasında gemide duşumu alabiliyorum ancak evime geldiğimde sürekli sular kesik ve duş alamıyorum. Şanlıurfa'ya gittim, Paris gibi. Burada alt yapı yok. Yıllardır su sorunumuz var."

'Havuzu, yüzmek için değil, ihtiyacımızı karşılamak için kullanıyoruz'

Matbaacı Faruk Çakır ise bayramdan bu yana 7 traktör su getirdiğini dile getirerek, "5 yıldır Akyarlar Mahallesi'nde yaşıyorum. Bodrum Belediyesi, yaz nüfusunu bahane ederek su sıkıntısının yaşandığını söylüyor. Ancak kışın nüfus azken de su kesintileri yaşıyoruz. Çeşmelerimizden 24 saat boyunca su aktığını hiç görmedim. Bayramdan bugüne kadar 7 traktör su getirdim. Yüzme havuzunu bu taşıma suyla doldurdum. Havuzu, yüzmek için değil, ihtiyacımızı karşılamak için kullanıyoruz.







#Muğla
#Bodrum
#Bodrum belediyesi
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