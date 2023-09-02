Boşanmaların nedeni evlilik yorgunluğu!

Boşanma oranları her geçen yıl artarken, aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu birçok çift, evlerini ayırıyor. 40 yıl evli kalan çiftler bile evlilik yorgunluğu, olduklarını söyleyerek soluğu adliyede alıyor. Günümüzde en sık karşılaşılan boşanma sebepleri içerisinde gösterilen iletişimsizlik, empati kurmama gibi birçok neden evlilikte yorgunluğa neden oluyor. Günümüzde evlilik desteği alanların arttığını söyleyen Evlilik ve Çift Terapisti Uzman Klinik Psikolog Damla Kankaya Sünteroğlu “Son virajlara gelmeden profesyonel yardım almayı deneyin. Son bir ay dediğimiz yer bazen duygusal bağların kalmadığı yerde, bizim için uzmanlar için de çalışması zor bir nokta oluyor.” diye konuştu.