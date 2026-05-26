Bozdağ Film Platoları’nda bin yıllık destan

Uluslararası Nomad Koreografi ekibinden alınan, Kazak, Rus, Oset ve Türk sanatçılardan oluşan 45 kişilik akrobat, dansçı ve stunt ekibiyle sahnelenecek gösteride, özel eğitimli atlar, kurtlar, şahin ve kartal da performansın önemli unsurları arasında yer alıyor. “Diriliş Ertuğrul”, “Kuruluş Osman” ve “Kuruluş Orhan” dizilerinin aksiyon yönetmenliğini de yapan Rahim Muradov’un genel sanat yönetmenliğini üstlendiği “Diriliş Ateşi”, Türklerin Anadolu yolculuğunu ve 1000 yıllık destanını sahne sanatları, aksiyon koreografisi ve canlı performanslarla anlatacak. Bayram boyunca her gün 14.00 ve 18.00’de ziyaretçilerle buluşacak gösteri, Diriliş Ateşi, bayram sonrasında da sahnelenecek.