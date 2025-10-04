Yeni Şafak
BTK'dan 'köle bilgisayar' önlemi

Nur Banu Aras
04:004/10/2025, Cumartesi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internette köle bilgisayarların kötüye kullanımına karşı yeni önlemler hazırlıyor.

Taslağa göre, bilgisayarların internete bağlanmasını sağlayan DNS sistemi, köle bilgisayar ağlarının kontrolünde kullanılırsa, ilgili internet alan adı iptal edilebilecek.

KÖLE BİLGİSAYAR NEDİR?

Saldırganlar, virüs veya trojan gibi zararlı yazılımlarla bilgisayarları ele geçiriyor. Bu bilgisayarlar, sahibinin haberi olmadan saldırganın komutlarını yerine getiriyor ve 'zombi bilgisayar' olarak adlandırılıyor. Binlerce zombi bilgisayardan oluşan ağlara ise 'botnet' veya 'köle bilgisayar ağı' deniyor. Bu ağlar, sitelere DDoS saldırısı yapmak, milyonlarca spam e-posta göndermek, kripto para üretmek, sahte reklam tıklamaları yaratmak veya kullanıcı bilgilerini çalmak için kullanılabiliyor. DNS üzerinden yönlendirme yaparak sahte siteler aracılığıyla kullanıcı bilgilerini ele geçirmek de bu kapsamda değerlendiriliyor. Taslağa göre, DNS veya alan adları kötüye kullanılırsa, internet alan adının iptali kararı verilebilecek. Ayrıca ".tr" uzantılı adreslerin satış ve tahsis işlemleri, yeni kurulan Alan Adı Satış Platformu üzerinden yürütülecek.



