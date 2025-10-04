BTK'dan 'köle bilgisayar' önlemi

Saldırganlar, virüs veya trojan gibi zararlı yazılımlarla bilgisayarları ele geçiriyor. Bu bilgisayarlar, sahibinin haberi olmadan saldırganın komutlarını yerine getiriyor ve 'zombi bilgisayar' olarak adlandırılıyor. Binlerce zombi bilgisayardan oluşan ağlara ise 'botnet' veya 'köle bilgisayar ağı' deniyor. Bu ağlar, sitelere DDoS saldırısı yapmak, milyonlarca spam e-posta göndermek, kripto para üretmek, sahte reklam tıklamaları yaratmak veya kullanıcı bilgilerini çalmak için kullanılabiliyor. DNS üzerinden yönlendirme yaparak sahte siteler aracılığıyla kullanıcı bilgilerini ele geçirmek de bu kapsamda değerlendiriliyor. Taslağa göre, DNS veya alan adları kötüye kullanılırsa, internet alan adının iptali kararı verilebilecek. Ayrıca ".tr" uzantılı adreslerin satış ve tahsis işlemleri, yeni kurulan Alan Adı Satış Platformu üzerinden yürütülecek.