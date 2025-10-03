God of War 20. yıl dönümü DualSense PS5 kontrol cihazı ön siparişe açıldı

Sony, PlayStation severler için özel tasarımlı DualSense kontrol cihazlarına bir yenisini daha ekledi. God of War’un 20. yılına özel sınırlı sayıda üretilen DualSense PS5 kontrolcüsü, 84,99 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Yeni kontrol cihazı, 23 Ekim 2025’te piyasaya çıkacak.

Özel tasarımda Kratos’un yüz dövmesini simgeleyen kırmızı şerit, beyaz gövdenin üzerinde dikkat çekiyor. Yüz düğmeleri beyaz zemin üzerine kırmızı sembollerle tasarlanırken, D-pad ise beyaz zemin üzerinde kırmızı ok işaretleriyle geliyor. Arka yüzünde ise God of War 20. Yıl Dönümü logosu yer alıyor.

Serinin ilk oyunu 2005 yılında PlayStation 2 için çıkmıştı. Aradan geçen 20 yılda Kratos, PS3, PS4, PS5 ve taşınabilir konsollar PSP ile PS Vita’da da karşımıza çıktı. Hem Yunan hem de İskandinav mitolojisinde tanrılara meydan okuyan Kratos, PlayStation tarihinin en ikonik karakterlerinden biri haline geldi.