Dev marka on binlerce aracını geri çağırdı: Yine elektrikli araç yine yangın riski

16:123/10/2025, Cuma
Elektrikli araç sahiplerini yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. ABD’de yapılan denetimlerde, hızlı şarj sırasında aşırı ısınma riski taşıyan on binlerce araç için geri çağırma kararı alındı. Yetkililer, söz konusu sorunun yangın tehlikesine yol açabileceğini açıkladı.

Nissan, elektrikli araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir adım attı. ABD’de yapılan incelemeler sonucunda hızlı şarj sırasında aşırı ısınma ihtimali tespit edilen bazı modeller için geri çağırma kararı alındı. Toplamda 19 binden fazla aracın etkilendiği belirtilirken, söz konusu sorunun yangın riski oluşturabileceği uyarısı yapıldı.


19 binden fazla araç için geri çağırma kararı


Japon otomobil üreticisi Nissan, yangın riski nedeniyle 19 binden fazla elektrikli aracını geri çağırma kararı aldı.


ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, toplam 19 bin 77 aracın geri çağırma kapsamında olduğu belirtildi. Söz konusu kararın, özellikle hızlı şarj sırasında aşırı ısınma riski taşıyan modelleri kapsadığı ifade edildi.


NHTSA, aşırı ısınmanın özellikle hızlı şarj işlemleri sırasında meydana gelebildiğini ve bunun araçlarda yangın tehlikesine yol açabileceğini duyurdu. Yetkililer, sorunun tespit edilmesiyle birlikte üretici firmanın gerekli önlemleri almak üzere harekete geçtiğini açıkladı.



