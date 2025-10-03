Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Kahramankazan ve Gölbaşı ilçelerindeki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını, Mamak ilçesi genelinde ise basınç düşüklüğü ve su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
ASKİ'den yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle 5 ilçenin kısmi bir alanında bugün saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisinin olacağı, yüksek kotlardaki abonelerin ise 5 Ekim saat 18.00'den sonra su almasının öngörüldüğü aktarıldı.
Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde 6 Ekim'e kadar sürecek
Gölbaşı ilçesinin bazı bölgelerinde, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 15.00'ten 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar zorunlu su kesintisinin uygulanacağı, bu süre zarfında yeni hat imalatı çalışmalarının yürütüleceği aktarıldı.
Gölbaşı ilçesinde su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:
Mamak ilçesi genelinde 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 15.00'ten 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacağı belirtildi.