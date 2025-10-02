Yeni Şafak
Ankara'da su kesintisi vatandaşı canından bezdirdi: '3 gündür su yok apartmanlara kokudan giremiyoruz namaz kılamıyoruz'

16:562/10/2025, Perşembe
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan su kesintisi nedeniyle vatandaşlar çevrede bulunan çeşmelerden su temin ediyor. Duruma isyan eden vatandaşlar, "Su kesintisinden dolayı namazımızı kılamıyoruz. Çocuklarımıza duş aldıramıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'de yaşanan su krizinin ardından bu kez başkent Ankara'dan 'su kesintisi' haberi geldi.


Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu Başkent'te, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.


Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince, arızanın kalıcı olarak giderilmesine yönelik çelik boru hattı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.



ÇEŞMEDEN SU DOLDURUYORLAR


Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak'ta da vatandaşlar, su ihtiyacını Dostlar Mahallesi'nde bulunan doğal kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor. Evlerine içme suyu götürmek için sıraya girenler, çeşmede uzun kuyruklar oluşturuyor.



"NAMAZIMIZI KILAMIYORUZ"


İlçe sakinlerinden Tuğba Bar ise şunları kaydetti:


''Burada hiçbir şekilde sıra gelmiyor. Buraya geldiğimiz yol da orman yolu ve güvenli değil. Hijyenik açıdan da ortada salgın var deniyor. En azından eğitim alanlarına su verilmesini önemle rica ediyoruz. Su kesintisinden dolayı namazımızı kılamıyoruz. Çocuklarımıza duş aldıramıyoruz. Yüzümüzü yıkamaya buraya geldik.''



''NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUM"


Çeşme önünde sıra bekleyen Sami Özer, şu ifadeleri kullandı:


Şu an rezil durumdayız, çamaşırlarımız evde duruyor. Torunlarım okula gidiyor ama kıyafetleri öylece kaldı. 3 gündür su yok. Gece gelecek dediler, sabaha kadar kalktım baktım yine yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Evler kokuyor, giremiyoruz evlerin içine, binaya giremiyoruz. Evlerde su akmazsa ne olacak? Kanallar dolacak. Az az suyla lavabo mu kullanılır?


