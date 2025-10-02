Ankara'da su kesintisi vatandaşı canından bezdirdi: '3 gündür su yok apartmanlara kokudan giremiyoruz namaz kılamıyoruz'

"NAMAZIMIZI KILAMIYORUZ"





İlçe sakinlerinden Tuğba Bar ise şunları kaydetti:





''Burada hiçbir şekilde sıra gelmiyor. Buraya geldiğimiz yol da orman yolu ve güvenli değil. Hijyenik açıdan da ortada salgın var deniyor. En azından eğitim alanlarına su verilmesini önemle rica ediyoruz. Su kesintisinden dolayı namazımızı kılamıyoruz. Çocuklarımıza duş aldıramıyoruz. Yüzümüzü yıkamaya buraya geldik.''



