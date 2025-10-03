ABD'ye ait askeri nakliye uçağı Japonya'da acil iniş yaptı

Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait V-22 Osprey tipi askeri nakliye uçağı uyarı ışığının yanmasının ardından Şizuoka eyaletindeki Hamamatsu Hava Üssü'ne acil iniş yaptı. Olayda maddi hasar ya da yaralanma bildirilmedi.