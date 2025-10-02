Yeni Şafak
ABD’de LaGuardia Havalimanı’nda taksi sırasında iki yolcu uçağı çarpıştı: İki yaralı var

ABD'de LaGuardia Havalimanı'nda taksi sırasında iki yolcu uçağı çarpıştı: İki yaralı var

20:042/10/2025, Perşembe
IHA
ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı.
ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı.

ABD'nin New York kentinde, Delta Hava Yolları'nın alt kuruluşu Endeavor Air'e ait iki yolcu uçağı, LaGuardia Havalimanı'nda hareket halindeyken çarpıştı.

ABD’nin New York kentinde yer alan LaGuardia Havalimanı’nda Delta Air Lines’a ait Endeavor Air’e bağlı iki yolcu uçağı taksi yaptıkları sırada çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

Yetkililer, Virginia eyaletinde yer alan Roanoke kentine havalanmak üzere taksi yapan 5155 uçuş numaralı uçağın kanadının, Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Charlotte kentinden gelen ve aprona taksi yapan 5047 uçuş numaralı uçağın burun tarafına çaptığını aktardı. Kaza sırasında uçaklarda toplam 93 kişinin bulunduğu ifade eden yetkililer, kazanın düşük hızlarda gerçekleştiğini aktardı.

Federal Havacılık İdaresi, tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın M ve A taksi yollarının kesiştiği noktada meydana geldiği belirtilerek, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi. İdare, hava trafik kontrolünün 5155 uçuş numaralı uçağa kesişme noktasını geçmeden önce beklemesi ve diğer uçağa yol vermesi talimatını verdiğini kaydetti.



