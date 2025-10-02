ABD’de LaGuardia Havalimanı’nda taksi sırasında iki yolcu uçağı çarpıştı: İki yaralı var

ABD'nin New York kentinde, Delta Hava Yolları'nın alt kuruluşu Endeavor Air'e ait iki yolcu uçağı, LaGuardia Havalimanı'nda hareket halindeyken çarpıştı.
ABD’nin New York kentinde yer alan LaGuardia Havalimanı’nda Delta Air Lines’a ait Endeavor Air’e bağlı iki yolcu uçağı taksi yaptıkları sırada çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.
Federal Havacılık İdaresi, tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın M ve A taksi yollarının kesiştiği noktada meydana geldiği belirtilerek, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi. İdare, hava trafik kontrolünün 5155 uçuş numaralı uçağa kesişme noktasını geçmeden önce beklemesi ve diğer uçağa yol vermesi talimatını verdiğini kaydetti.