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Bu çiçeği koparan yandı: Cezası 73 bin lira

Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen ve yörede "Yörük Gülü" olarak bilinen Antalya'nın sembol çiçeği olan koruma altındaki "Paeonia Turcica", gösterişiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Endemik türler arasında bulunan çiçeği koparana 73 bin lira ceza uygulanıyor. Uzmanlar, biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğini belirterek, "Bu çiçek önemli değerlerden biri. Hemen her yerde karşılaşılan bir çiçek değil" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen koruma altındaki "Paeonia Turcica" çiçeğini koparana 73 bin lira ceza kesiliyor. İsminin içinde "Türk" kelimesi geçen, tamamen Anadolu topraklarına özgü Paeonia Turcica, Toros Dağlarının 1100, 1500 rakımlarında yetişiyor.

Koruma altına alındı

"Yörük Gülü" olarak da bilinen çiçek, Antalya'nın Aksu ilçesinde bin 121 dönüm üzerine kurulan ve ziyaretçilere kapısını 23 Nisan 2016'da "Çiçek ve çocuk" temasıyla açan "EXPO 2016 Antalya"nın da sembolü. Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Sarıçınar mevkisinde etrafı tellerle çevrilerek, koruma altına alınan çiçekler, ziyaretçilerine rengi ve gösterişiyle görsel şölen sunuyor.

  • Ormanın içindeki diğer çiçeklerle rengarenk görüntü oluşturan ve kendine has bir kokusu olan çiçek, yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Ziyaretçiler, hem bölgede doğa yürüyüşü yapıyor hem de çiçeklerle fotoğraf çektirerek, o anları ölümsüzleştiriyor.

Ekipler, Toros Dağlarını süsleyen, yörede "Yörük Gülü" olarak da bilinen çiçeğin yayılım alanının genişletilerek gelecek nesillere aktarılması için bölgedeki çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

"Biyolojik çeşitliliği korumak gerekiyor"

Endemik bitkiler üzerine uzun yıllardır araştırma yapan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz, AA muhabirine, biyolojik çeşitliliğin korunmasının her zaman önemli olduğunu söyledi.

  • Deniz, birçok ülkede "devlet bitkisi", "kral çiçeği", "saray bahçesi bitkisi" olarak yetiştirilen şakayığın, Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan 4. Mehmed tarafından doğadan toplattırılarak, İstanbul'da Hasbahçe'ye diktirildiğini aktardı.
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