Bu kareler iyiliği hatırlatacak

Seramik sanatçısı Mehveş Demiren’in hayali, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ile buluştu. Buluşma, sanatçının el emeğini ve sanatını toplumsal faydaya dönüştürüyor. Demiren’in ürettiği 2 bin parçalık seramik koleksiyonun satışından elde edilecek gelirle çocukların gelişimine ve eğitimine katkıda bulunulması hedefleniyor. “Bir Kare Bin Çocuk” projesi, AÇEV’in her çocuğun hayata eşit fırsatla başlayabilmesi için yürüttüğü projelerden biri olarak yürütülüyor. Farklı motiflerin ifade bulduğu seramikler 10x10 cm boyutunda toplam 2 bin adet seramik kareden oluşuyor. Koleksiyonda 26 özgün geometrik motif, farklı renklerde çoğaltmalarla yer alıyor.

Projenin benim için en dikkat çekici yanı ise sanatçının izlediği yol. Pek çok sanatçı sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor, sergilerinde satılan eserlerin gelirlerini bağışlıyor. Ancak Demiren, “Bir Kare Bin Çocuk” projesinin başında, en büyük bağışı kendi emeğinden yapıyor. Demiren, “Eğer ben bir sergi yapıp bunun gelirini AÇEV’e bağışlasaydım insanlar sadece bağış için eserlerimi alabilirdi. Ama açıkçası bu beni çok mutlu etmezdi. Bu çalışma ile biz onların yaptığı iyilik karşısında bir sanat eseri, bir nişan veriyoruz. İyiliğin bir karşılığı olmaz ama bu seramik kareler insanlara yaptıkları iyiliği sonsuza kadar hatırlatacak” diyor. İki yılda tamamlanan koleksiyon karelerinin her birinin arkasında özel olarak üretildiğine dair numaralar bulunuyor.

Her bir seramik kare, bir avuç kilin sanatçının emeğiyle buluşmasıyla ortaya çıkıyor. Aynı çocuklar gibi… Çocuklar da öğretmenlerin, eğitimcilerin elinde bir kil gibi yoğruluyor, şekil alıyor ve rengarenk bir seramiğe dönüşüp parıldıyor. 2 bin adet seramik kare yaklaşık olarak 40 metrekareye denk geliyor. Ancak sanatçının her bir kareyi tek tek yoğurup hazırlaması, renklendirmesi, zımparalaması ve fırınlaması oldukça zahmetli. Demiren ise “İşin güzelliği de burada, 2 bin tane birbirinden eşsiz, el emeği ürün ortaya koydum ve bu emek yalnızca çocuklar için” açıklamasını yapıyor.

Bir arada olmanın güzelliği yadsınamaz. Bu minik kareler de bir araya geldiğinde daha ahenkli bir görünüme kavuşuyor. Örneğin AÇEV’in girişinde ve kurumun bağışçılarından Swiss Otel’in bir duvarında bu çoklu kombinasyonlara rastlamak mümkün. Sanatçı Mehveş Demiren ile birlikte hayata geçirilen “Bir Kare Bin Çocuk” projesi, Satın alınan 500 TL değerindeki her bir kare, çocukların gelişimlerini desteklemek üzere bağışa dönüşüyor. tamamını elde ürettiği seramik koleksiyonundan alınan her kare, daha fazla çocuğun hayata eşit fırsatla başlamasına katkıda bulunuyor ve yapılan her bağış birkarebincocuk.com sitesinden takip edilebiliyor.