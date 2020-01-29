Bu önlemler hayat kurtarır

Elazığ’da meydana gelen deprem Türkiye’yi yasa boğdu. Dünyanın en etkili deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz bir kez daha aynı gerçekle yüzleşti. Ancak hem Elazığ ve Malatya’dan gelen görüntüler, hem de basın yayın kuruluşlarında, sokaklarda konuşulanlar deprem öncesinde, yaşanırken, sonrasında yapılacaklar konusunda hazırlıksız olduğumuzu ortaya koydu. Uzmanlara göre deprem öncesinde evlerde bazı adımlar atarak ölümleri en az %3, yaralanmaları ise %50 azaltmak mümkün. Deprem olmadan önceki sürecin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Doç. Dr. Bülent Özmen, depreme hazır bir ülke olabilmek için kamunun yanı sıra vatandaşların alması gereken önlemler olduğunu söyledi.

Şükrü Ersoy

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Bülent Özmen

Ailenizle eylem planı yapın

*Deprem konusunda yapılan eğitimlere katılıp bilgi düzeyi arttırılmalı.

*İlk olarak bulunduğunuz yerin, yaşadığınız binanın taşıdığı deprem tehlikesi bilinmeli

*Evimizde aile bireyleri ile deprem eylem planı, tatbikat yapılmalı.

*Evinizde düşme, kayma tehlikesi olan eşyaları tespit edip, sabitlemeli.

*Stratejik olarak çocuk ve yatakları camların önüne konulmamalı.

*Olası deprem için vatandaşlar evlerinde güvenli olabilecek yerleri tespit etmeli.

Enerji hatlarından uzak durun

Depreme dışarıda yakalananları Bülent Özmen şu şekilde uyardı: “Dışarıdayken hemen etrafa bakıp zarar verebilecek, enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalı. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir. Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır. Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.”

Asansörü unutun!

* Deprem bittikten sonra önce aile bireyleri birbirini kontrol etmeli. Ardından panik yapmadan evden çıkmalı.

* Evden çıkarken elektrik, su, doğal gaz vanasını kapılmalı.

* Kesinlikle asansör kullanmamalı. Merdivenin durumu kontrol edilmeli. Olası artçılara karşı inerken de çok dikkatli inilmeli.

* Deprem öncesinde belirlenin afet ve acil durum toplanma alanlarına intikal edilmeli.

* Deprem olduktan sonra daha kötü durumda olabilecek insanları düşünüp mümkün olduğunca telefon kullanılmamalı. Kullanılsa bile görüşmeler kısa tutulmalı.

* Haberleşmek zorunda kalındığında internet yoluyla ulaşmak daha doğru olur.

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