Bu poliklinik teknoloji bağımlısı gençlerle dolu

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özellikle gençlerde dijital bağımlılık giderek artıyor. Buna karşı 2016 yılında, teknoloji bağımlılığıyla mücadele için kurulan Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Teknoloji Bağımlılığı Polikliniği, bu günümüz sorununa çözüm bulmak için haftada 2 yarım gün hizmet veriyor. Poliklinikte haftada ortalama 10 hasta bakıldığına işaret eden Uzman Doktor Esra Bulanık Koç, "2016 yılında poliklinik ilk açıldığı zaman özellikle genç yaştaki erkeklerde daha çok internet oyunu oynama bozukluğunu görüyorduk. Son yıllarda ise sosyal medya platformların artması ve daha fazla vakit geçirmeye müsait olması sebebiyle sosyal medya bağımlılarını oldukça yüksek oranda görmeye başladık. Bu bağımlılığı ise daha çok kızlarda görüyoruz" dedi. Koç, merkeze gelenlerin ağırlıklı olarak 12-18 yaş grubunda olduğunu vurguladı.

ÖNCE SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Sosyal medya ve oyun oynama bozukluğu olan kişilere yönelik uygulanan tedavi yollarıyla ilgili bilgiler veren Koç, "İlk etapta, bağımlı olan ya da riskli kullanımı olan birey buna neden ihtiyaç duyuyor, nasıl başlamış, devam ettiren faktörler ne gibi sorulara yanıt arıyoruz. Birçok farklı sebeple kullanım devam ediyor olabiliyor. Bazıları yeterince sosyal aktiviteye erişimi olmadığı için bazıları ise kendini sadece oyun ya da sosyal medyada değerli hissettiği için kullanıma devam ediyor. Bağımlılık riski ya da bağımlılık tanısı alan çocuklar hekimin belirlediği sıklıklarla terapi alıyor. Bu terapiler kişilerin kullanımlarını azaltma veya bırakmaya yönelik bilişsel davranışçı terapiyi içeriyor. Eğer dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, depresyon, sosyal anksiyete gibi ek bozukluklar varsa bunları da tedavi ediyoruz." değerlendirmesi yaptı.

AİLELERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Bağımlılıkla mücadelede ailelere büyük rol düştüğüne dikkat çeken Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aileler hem gençlere kendi davranışlarıyla örnek olmalı, hem de bu çocukların teknoloji başında geçirdikleri zamanı ve içeriği kontrol etmeliler. Bir genç günlük

aktivitelerini yerine getiremeyecek duruma geldiyse; telefonu ya da tableti elinden alındığında öfke, üzüntü, agresyon gibi belirtiler gösteriyorsa, arkadaşları dışarı çağırırken, onları değil, bilgisayar oyununu tercih ediyorsa burada risk olduğunu düşünebiliriz."











