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Aniden bastırabilir: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi... İşte etkilenecek bölgeler

Aniden bastırabilir: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi... İşte etkilenecek bölgeler

09:218/06/2025, Pazar
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, bazı bölgelerde kısa süreli yağış geçişleri etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre, Muğla’nın iç kesimleri, Denizli’nin güneyi, Burdur’un batısı ile Hakkâri çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde ani yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Kurban Bayramı'nın 3. günü sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, batı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar beklentisi bulunuyor.



Bölgelere göre hava durumu;

Marmara


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


Balıkesir 31°C Parçalı ve az bulutlu


Edirne 34°C Parçalı ve az bulutlu


İstanbul 27°C Parçalı ve az bulutlu


Kırklareli 30°C Parçalı ve az bulutlu


Ege


Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin güneydoğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.


Afyonkarahisar 32°C Parçalı ve az bulutlu


Denizli 37°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


İzmir 34°C Parçalı ve az bulutlu


Manisa 37°C Parçalı ve az bulutlu


Akdeniz


Az bulutlu ve açık, batısının parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur'un batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.


Adana 34°C Az bulutlu ve açık


Antalya 29°C Parçalı ve az bulutlu


Hatay 30°C Az bulutlu ve açık


Isparta 34°C Parçalı ve az bulutlu


İç Anadolu


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Ankara 33°C Az bulutlu ve açık


Eskişehir 32°C Az bulutlu ve açık


Konya 33°C Az bulutlu ve açık


Nevşehir 30°C Az bulutlu ve açık


Batı Karadeniz


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Bolu 30°C Az bulutlu ve açık


Düzce 32°C Az bulutlu ve açık


Sinop 27°C Az bulutlu ve açık


Zonguldak 23°C Az bulutlu ve açık


Orta ve Doğu Karadeniz


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Amasya 34°C Az bulutlu ve açık


Rize 24°C Az bulutlu ve açık


Samsun 24°C Az bulutlu ve açık


Trabzon 22°C Az bulutlu ve açık


Doğu Anadolu


Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Hakkâri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Erzurum 25°C Parçalı ve az bulutlu


Kars 23°C Parçalı ve az bulutlu


Malatya 34°C Az bulutlu ve açık


Van 23°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu


Güneydoğu Anadolu


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Diyarbakır 36°C Az bulutlu ve açık


Gaziantep 36°C Az bulutlu ve açık


Mardin 32°C Az bulutlu ve açık


Şanlıurfa 38°C Az bulutlu ve açık




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