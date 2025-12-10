Bülent Parlak’ın veda ve hafıza kitabı

Lansmandaki konuşmacılardan Adem Yılmaz, 2022’de vefat eden Bülent Parlak’ın ardından hazırlanan bu çalışmanın, bir “son kitap”tan çok, “gecikmiş ama bütünlüklü bir selamlama” olarak görülebileceğini belirtti. Parlak’ın hayattayken yayımladığı eserlerin yanı sıra; bilgisayarında, defterlerinde, dosyalarında kalmış şiirlerin de titiz bir taramayla bir araya getirildiğini, bunun hem edebî hem de insani bir sorumluluk duygusuyla yapıldığını aktardı. Ketebe Yayınları Dizi Editörü Aykut Ertuğrul ise, kitabın ortaya çıkışını, bir iç borcun ödenmesi olarak niteledi. Vefatının ardından hazırlanan bu ciltle birlikte, Parlak’ın şiirinin dağınık sayfalarda kalmaktan kurtulduğu ve tek bir kapak altında kalıcılaştığını vurguladı. Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ise Bülent Parlak ile aynı kuşağın mensubu olduklarını ve onun hem şiirinin hem de dergiciliğinin birçok kuşağı etkilediğini ifade ederken, Sevgili Huzursuzluğum’un kısa yaşamına birçok “hayat sığdıran” bir şairin biyografisi olarak da okunabileceğini ifade etti.