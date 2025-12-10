Bülent Parlak’ın veda ve hafıza kitabı

2022’de vefat eden İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak’ın tüm şiirlerini ve otobiyografisini bir araya getiren “Sevgili Huzursuzluğum” kitabı Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Türkiye Tasarım Vakfı’ndaki lansmanda yapılan yorumlar, “Kitap yalnızca bir ‘bütün şiirleri’ kitabı değil, vefatının ardından hazırlanmış bir veda ve hafıza kitabı” şeklindeydi.
2022’de vefat eden şair ve İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak’ın yayımlanmamış şiirlerinin de eklendiği bütün şiirlerini ve otobiyografisini bir araya getiren “Sevgili Huzursuzluğum” kitabı, Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Atakan Yavuz’un takdimi ve Yakup Öztürk’ün önsözüyle hazırlanan kitabın lansmanı, geçtiğimiz akşam Türkiye Tasarım Vakfı’nda şair, yazar ve İzdiham kuşağının okurlarıyla birlikte yapıldı. Gecede, kitabın yalnızca bir “bütün şiirler” değil, vefatının ardından hazırlanmış bir veda ve hafıza kitabı olduğu vurgulandı. İlk etapta şiirlerini bir araya toplayan Ketebe Yayınları, daha sonra tüm düz yazı ve röportajları için de ayrı birer çalışma yapacak.
İLK ŞİİRİNİ ADİSYONA YAZMIŞTI
Kitabın ilk sayfalarında yer alan Atakan Yavuz imzalı takdim yazısı ile Yakup Öztürk’ün kaleme aldığı önsöz, Bülent Parlak’ı yalnızca bir şair değil; aynı zamanda belirli bir kuşağın duyarlığını, kırılganlığını ve ironisini sırtlanan bir figür olarak konumlandırıyor. Bu metinleri takip eden “Bülent Parlak Biyografisinin Birazı” başlıklı bölümde ise, şair kendi hayatını anlatıyor; böylece okur, şiirleriyle beraber yürüyen bir biyografik izleğe de dahil olmuş oluyor. Kitabın kapağının adisyon şeklinde tasarlanmasının sebebi ise, Parlak’ın ilk şiirini, bir çay bahçesinde otururken adisyon kağıdının arkasına yazmasına küçük bir gönderme.
OKURUNA ULAŞTIĞI İÇİN MUTLUYUM
Babasının kitabının Ketebe’den çıkıyor olmasına çok sevindiğini belirten kızı Yaren Parlak, bir yandan da buruk hissettiğini dile getirerek Yeni Şafak’a şunları söyledi: “Çok fazla soran ve kitaplarına ulaşmak isteyen oluyordu, ama yeni baskısı olmadığı için ulaşamıyorlardı. Hatta bazı internet sitelerinde fahiş fiyata satışı yapılıyordu. Şu anda okuruna ulaştığı için çok mutluyum. Babam hep, ‘Biz öleceğiz, yazdıklarımız yaşayacak’ derdi. Bu da onun somut haline bürünmüş şekli olduğunu düşünüyorum.”
Babasının kitaplarını bir anda okuyup bitirmediğini itiraf eden Parlak, “Babalar çocuklarına hep bir şey söyler. Benim babam ölünce söyleyeceği şeyler de bitmiş oldu. Oysa hayatım boyunca onun söyleyeceklerine ihtiyacım var. Ben de onun söyleyecekleri bir ömre sığsın, her sıkıştığımda açıp bakayım istiyorum. Okuyup tüketmek istemiyorum” dedi.
Kısa yaşamına birçok hayat sığdırdı
- Lansmandaki konuşmacılardan Adem Yılmaz, 2022’de vefat eden Bülent Parlak’ın ardından hazırlanan bu çalışmanın, bir “son kitap”tan çok, “gecikmiş ama bütünlüklü bir selamlama” olarak görülebileceğini belirtti. Parlak’ın hayattayken yayımladığı eserlerin yanı sıra; bilgisayarında, defterlerinde, dosyalarında kalmış şiirlerin de titiz bir taramayla bir araya getirildiğini, bunun hem edebî hem de insani bir sorumluluk duygusuyla yapıldığını aktardı. Ketebe Yayınları Dizi Editörü Aykut Ertuğrul ise, kitabın ortaya çıkışını, bir iç borcun ödenmesi olarak niteledi. Vefatının ardından hazırlanan bu ciltle birlikte, Parlak’ın şiirinin dağınık sayfalarda kalmaktan kurtulduğu ve tek bir kapak altında kalıcılaştığını vurguladı. Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ise Bülent Parlak ile aynı kuşağın mensubu olduklarını ve onun hem şiirinin hem de dergiciliğinin birçok kuşağı etkilediğini ifade ederken, Sevgili Huzursuzluğum’un kısa yaşamına birçok “hayat sığdıran” bir şairin biyografisi olarak da okunabileceğini ifade etti.