Hayat Bulmaca Kulesi Dev Kuşun Gizemi vizyona giriyor
AKTÜEL

Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi vizyona giriyor!

'Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi' vizyona giriyor

Ahmet Erdal'ın yönetmenliğindeki TRT Çocuk'un animasyon dizisi "Bulmaca Kulesi, Dev Kuşun Gizemi" hikayesiyle bu kez sinemada seyirciyle buluşuyor. Animasyon, 25 Ekim Cuma günü vizyona giriyor.

Haber Merkezi AA
Animasyon, 25 Ekim Cuma günü vizyona giriyor.
Animasyon, 25 Ekim Cuma günü vizyona giriyor.

Ahmet Erdal'ın yönetmenliğindeki TRT Çocuk'un animasyon dizisi "Bulmaca Kulesi, Dev Kuşun Gizemi" 25 Ekim Cuma günü vizyona giriyor.

Maceralarla dolu bir animasyon

Filmin ana karakterleri olan Aslı, Can ve Mert, dizinin ilk bölümünde bir kaza sonucu başka bir boyuta ışınlanıyor ve Bulmaca Kulesi denilen bu yerde yollarını bulmaya ve gizemleri çözmeye başlıyorlar.

Film de ise kuleden ayrılarak Hüdaverdi'nin hükmettiği bölgeye ulaşmak için tehlikeler ve bulmacalarla dolu amansız bir maceraya atılıyorlar.

'Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi' vizyona giriyor
OYNAT 01:55
'Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi' vizyona giriyor
Ahmet Erdal'ın yönetmenliğindeki TRT Çocuk'un animasyon dizisi 'Bulmaca Kulesi, Dev Kuşun Gizemi' hikayesiyle bu kez sinemada seyirciyle buluşuyor. Animasyon, 25 Ekim Cuma günü vizyona giriyor.
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