Büyük sanatçıların küçük işleri

Sanatçı Hülya Yazıcı’nın küratörlüğünde hazırlanan “Küçük İşler/Büyük İşler” karma sergisi, Fatih Cağaloğlu’nda bulunan Bağımsız Sanat Vakfı Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergiyle ilgili bilgi veren ressam Yazıcı, yedi yıldır vakıfta solo sergi düzenleyen sanatçıların bir kısmının, vakfa hediye ettikleri eserlerin küçük boyutlu işlerinden oluştuğunu söyledi. Yazıcı, “2 yıl önce Hollanda’da bir karma sergi yapmıştım ve oradaki işler oldukça büyük ölçekliydi. Fakat bunun yanı sıra o sergiye katılan her sanatçıdan yine 30’a 30 santimetre küçük işler de istedik. Sanatçılarımızın yaptığı işlerle galerinin girişinde bir pano yaptık. O panodaki işler sergi sonunda vakfımıza hediye edildi. Şimdi o eserleri sergiliyoruz” dedi.

10 Temmuz’a kadar ziyarete açık olacak sergide, 40 sanatçının ikişer tablosu bulunuyor. Sanatçıların başlangıçta küçük tuvallerde çalıştığını, yetkinleştikçe büyük zeminler kullandığını ifade eden Hülya Yazıcı, “Aşkınlaşmış bir sanatçı tekrar küçük bir zeminde sanatını göstermesi gerektiğinde, sınırlaması hiç de kolay olmaz. Bu karma sergimizde, büyük ölçüdeki tuvallerle çalışan sanatçıların çok küçük, sınırlı bir alanda kendilerini nasıl gösterebildiklerine odaklandık. Ziyaretçilerimiz, küçük bir zeminde büyük sanatçının izini görecek. Serginin ismi de zaten bunu anlatıyor” açıklamasını yaptı.